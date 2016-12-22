ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,72 62,59 EUR Нал. 74,54 73,26 USD Бирж. 63,08 -0,16 EUR Бирж. 73,72 +0,06 USD ЦБ. 63,26 +0,03 EUR ЦБ. 73,96 +0,25 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6581,10 -99,70 IMOEX 2346,86 +1,86% RTSI 1171,64 +2,10% Brent 78,19 +0,23% DJIA 24335,06 +0,66% Nasdaq 7567,00 +0,86%
Казначейство не будет обслуживать гособоронзаказ Минобороны
Лента новостей
Полиция назвала способ нового отравления под Солсбери 20:08, Общество В Киеве назвали два «идеальных» плана развития ситуации в Донбассе 20:05, Политика Математик против экспертов: кто выйдет в ¼ финала ЧМ-2018 20:00, Спецпроект РБК Спорт Три человека погибли в результате стрельбы в Лос-Анджелесе 19:54, Общество В Siemens ответили на слова Мордашова о выходе «Силовых машин» из СП 19:41, Бизнес Путин поручил проверить контролирующие качество зерна ведомства 19:31, Политика Повторное заражение: что известно об очередном отравлении «Новичком» 19:27, Политика В Таиланде перевернулись два судна с туристами 19:20, Общество 10 тысяч километров стритфуда: где попробовать все кухни России 19:13, РБК и ГАЗ «Радио Свобода» оштрафовали за нарушение закона об иноагентах 19:07, Общество США подтвердили встречу Путина и Трампа один на один 19:03, Политика «Лондон русский. Бизнес»: Любовь Дуйко о российских капиталах в Британии 19:00, Бизнес  Россия на пенсии: как различается положение пенсионеров в стране 18:56, Экономика Казначейство не будет обслуживать гособоронзаказ Минобороны 18:55, Финансы Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 18:50, Спецпроект РБК Спорт Кавказский путь: зачем Рамзану Кадырову скоростная магистраль в Грозный 18:49, Мнение Роскомнадзор потребовал «Яндекс» объяснить выдачу в поиске Google Docs 18:48, Технологии и медиа Посольство России сообщило о «затуманивании» Лондоном ситуации у Солсбери 18:42, Политика Тимошенко обвинила Порошенко в намерении сорвать президентские выборы 18:34, Политика Глава Банка международных расчетов раскритиковал криптовалюты 18:17, Крипто Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 18:15, Партнерский материал Мэрия Лондона разрешила запустить в воздух шар в виде «младенца Трампа» 18:12, Политика Синоптики пообещали москвичам краткосрочное возвращение тепла 18:12, Общество В Петербурге умерла директор Молодежного театра на Фонтанке 18:05, Общество Google выдал: почему стали доступны документы пользователей в поисковиках 18:03, Технологии и медиа США ответили Ирану на угрозы перекрыть поставки нефти в Персидском заливе 17:57, Политика Захарова нашла для Порошенко способ поднять флаг Украины в Севастополе 17:57, Политика Йохан Вандерплаетсе — РБК: «Производство в России — это успешная история» 17:51, РБК и Schneider Electric
Казначейство не будет обслуживать гособоронзаказ Минобороны
Финансы, 18:55
0
Казначейство не будет обслуживать гособоронзаказ Минобороны
Правительство отказалось от идеи передачи гособоронзаказа Минобороны на казначейское сопровождение. «Этот вопрос закрыт», — сказал глава Казначейства Роман Артюхин. Будущий оборонный банк будет сопровождать гособоронзаказ сам
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Федеральное казначейство не будет участвовать в финансовом сопровождении гособоронзаказа (ГОЗ) Минобороны, он останется на банковском сопровождении. Об этом рассказал глава ведомства Роман Артюхин.

«Этот вопрос закрыт. Перевода на казначейское сопровождение гособоронзаказа Минобороны не будет», — сказал Артюхин, отвечая на вопрос РБК в рамках круглого стола Федерального казначейства и Московской биржи. «Что касается Промсвязьбанка (будущий опорный банк по обслуживанию ГОЗ), он будет делать банковские сопровождения госзаказа Минобороны сам», — отметил глава Казначейства.

Артюхин напомнил, что, согласно действующим правовым нормам, казначейскому сопровождению подлежит ГОЗ иных ведомств, кроме Минобороны.

По его словам, вопрос полного перевода гособоронзаказа на казначейское сопровождение рассматривался, обсуждался вариант внесения соответствующих поправок в закон о гособоронзаказе, которые в настоящее время готовятся. «Сейчас все точки над i расставлены, мы этим заниматься не будем, этим будет заниматься Промсвязьбанк», — подчеркнул Артюхин. В поправках к закону казначейского сопровождения гособоронзаказа уже нет, добавил он.

Как ранее писал РБК, в одной из версий законопроекта пункт о казначейском сопровождении гособоронзаказа был. Это подтверждали два источника, знакомые с ходом обсуждения. Против участия Казначейства в механизме финансирования гособоронзаказа выступили Минобороны, ЦБ и банки, объяснял источник РБК на банковском рынке.

Официальная статистика относительно объема гособоронзаказа не публикуется. Как сообщал в начале мая министр обороны Сергей Шойгу, гособоронзаказ на 2018 год составит около 1,5 трлн руб., передавал «Интерфакс».

Необходимость создания оборонного банка, в качестве которого выбран санируемый ПСБ, была вызвана увеличением санкционного давления на Россию со стороны западных стран, в первую очередь США, и возможностью распространения жестких санкций на российские банки. Сейчас готовятся поправки в закон о гособоронзаказе, которые должны определить механизм передачи в Промсвязьбанк оборонных кредитов из других банков. Общий объем кредитов, которые может получить новый оборонный банк, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов оценивал в 1 трлн руб.​

Авторы: Екатерина Копалкина, Анна Михеева.
Теги: Промсвязьбанк , Минфин
Главное
Полиция назвала способ нового отравления под Солсбери Общество
Материалы по теме
Взять на вооружение: как Сбербанк и ВТБ передадут активы оборонному банку Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter