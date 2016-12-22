Казначейство не будет обслуживать гособоронзаказ Минобороны

Правительство отказалось от идеи передачи гособоронзаказа Минобороны на казначейское сопровождение. «Этот вопрос закрыт», — сказал глава Казначейства Роман Артюхин. Будущий оборонный банк будет сопровождать гособоронзаказ сам

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Федеральное казначейство не будет участвовать в финансовом сопровождении гособоронзаказа (ГОЗ) Минобороны, он останется на банковском сопровождении. Об этом рассказал глава ведомства Роман Артюхин.

«Этот вопрос закрыт. Перевода на казначейское сопровождение гособоронзаказа Минобороны не будет», — сказал Артюхин, отвечая на вопрос РБК в рамках круглого стола Федерального казначейства и Московской биржи. «Что касается Промсвязьбанка (будущий опорный банк по обслуживанию ГОЗ), он будет делать банковские сопровождения госзаказа Минобороны сам», — отметил глава Казначейства.

Артюхин напомнил, что, согласно действующим правовым нормам, казначейскому сопровождению подлежит ГОЗ иных ведомств, кроме Минобороны.

По его словам, вопрос полного перевода гособоронзаказа на казначейское сопровождение рассматривался, обсуждался вариант внесения соответствующих поправок в закон о гособоронзаказе, которые в настоящее время готовятся. «Сейчас все точки над i расставлены, мы этим заниматься не будем, этим будет заниматься Промсвязьбанк», — подчеркнул Артюхин. В поправках к закону казначейского сопровождения гособоронзаказа уже нет, добавил он.

Как ранее писал РБК, в одной из версий законопроекта пункт о казначейском сопровождении гособоронзаказа был. Это подтверждали два источника, знакомые с ходом обсуждения. Против участия Казначейства в механизме финансирования гособоронзаказа выступили Минобороны, ЦБ и банки, объяснял источник РБК на банковском рынке.

Официальная статистика относительно объема гособоронзаказа не публикуется. Как сообщал в начале мая министр обороны Сергей Шойгу, гособоронзаказ на 2018 год составит около 1,5 трлн руб., передавал «Интерфакс».

Необходимость создания оборонного банка, в качестве которого выбран санируемый ПСБ, была вызвана увеличением санкционного давления на Россию со стороны западных стран, в первую очередь США, и возможностью распространения жестких санкций на российские банки. Сейчас готовятся поправки в закон о гособоронзаказе, которые должны определить механизм передачи в Промсвязьбанк оборонных кредитов из других банков. Общий объем кредитов, которые может получить новый оборонный банк, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов оценивал в 1 трлн руб.​