Центробанк отозвал лицензию у банка «Таатта»

Регулятор уточняет, что руководство банка накануне отзыва лицензии успело вывести активы. На этой неделе клиенты банка «Таатта» начали жаловаться на невозможность забрать свои деньги

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Центробанк с 5 июля отозвал лицензию у якутского банка «Таатта» (220 место в банковской системе России), клиенты которого на этой неделе начали жаловаться на проблемы в обслуживании, сообщает регулятор.

«Проблемы в деятельности кредитной организации возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества», — объясняет свое решение ЦБ. При этом банк «осуществлял «схемные» операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала в целях формального соблюдения пруденциальных норм деятельности».

В сообщении регулятора подчеркивается, что ЦБ дважды направлял в правоохранительные органы информацию о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний и неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, среди которых ограничение и запрет на привлечение денежных средств физических лиц.

ЦБ подчеркивает, что руководство и собственники банка ​не приняли действенных мер по нормализации деятельности, а накануне отзыва лицензии в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения. Речь, как уточняет регулятор, идет о масштабном выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Центробанк пообещал передать соответствующую информацию в правоохранительные органы.

В банке назначена временная администрация.

В минувший вторник, как сообщали якутские СМИ, клиенты банка «Таатта» начали жаловаться на невозможность забрать свои деньги.

Банк «Таатта» с головным офисом в Якутске был создан в 1990 году, с декабря 2004 года состоит в системе страхования вкладов. Кредитная организация имеет филиалы, операционные и кредитно-кассовые офисы в Москве, Владивостоке, Абакане, Красноярске, Ростове-на-Дону, а также в Крыму.

