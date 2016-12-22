Работающий в Крыму якутский банк приостановил работу

Якутские СМИ сообщают о жалобах клиентов банка «Таатта» на невозможность забрать свои деньги. По словам клиентов, сумма для снятия наличных ограничена 30 тыс. руб.

Фото: news.ykt.ru

Большинство отделений якутского банка «Таатта» прекратило работу, открыт только головной офис в Якутске, сообщает телеканал «Якутия 24». Клиенты банка сообщили корреспонденту канала, что утром 3 июля они получили через мессенджер WhatsApp сообщение о возможном закрытии «Таатта» в связи с отзывом у него лицензии, но забрать деньги с вкладов не смогли. По словам клиентов, единовременно им разрешают снять не более 30 тыс. руб.

«Платежи не принимают в работу, все руководство банка отсутствует, сотрудники никакой информации не знают, поговаривают, что акционеры сбежали с наличкой», — сообщил РБК Артур, клиент банка из Якутии.

Информацию об отсутствии руководителей подтвердил порталу News.ykt.ru один из сотрудников банка. «Некоторое руководство уволилось, некоторое находится в Москве, поэтому в Якутске нет руководителей», — сказал он, отказавшись от дальнейших комментариев.

Портал SakhaNews сообщает, что клиенты «Таатта» лишились онлайн-доступа к своим счетам — «вместо данных счетов клиентов банка на экранах компьютеров и смартфонов — одни нули».

Источник «Якутия 24», знакомый с ситуацией, сообщил, что существует вероятность закрытия банка в связи с банкротством.

Банк «Таатта» — региональный банк, занимающий по размеру активов 220-е место в банковской системе России (по данным портала Banki.ru). Банк был создан в 1990 году, с декабря 2004 года состоит в системе страхования вкладов. Головной офис банка находится в Якутске, кроме того, банк имеет филиалы, операционные и кредитно-кассовые офисы в Москве, Владивостоке, Абакане, Красноярске и других городах края, Ростове-на-Дону, а также в Крыму — Симферополе, Севастополе и Ялте.

По данным ЦБ, основными акционерами банка «Таатта» являются несколько физических лиц, каждому из которых принадлежит по 8–9% акций. Глава правления «Таатта» Дмитрий Соловьев владеет 8,03% акций.

РБК направил запрос в банк «Таатта».