Как бизнес в России сократил валютные кредиты до рекорда. Инфографика

Объем валютных кредитов, которые банки в России выдали компаниям в России к 1 марту, составил $120 млрд. Это следует из статистики ЦБ.

Такой показатель — это минимум по крайней мере с 2011 года: тогда объем кредитов бизнесу в валюте составлял $119,8 млрд. Максимума этот объем достигал в начале 2022 года — тогда бизнесменам выдали $149,5 млрд валютных кредитов.