ВЭБ создал «совет казначеев» для работы с институтами развития

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,17 -0,18 EUR Бирж. 73,30 -0,17 Brent 61,86 +0,13% USD Нал. 65,61 63,42 EUR Нал. 73,90 71,25 USD ЦБ 65,16 -0,39 EUR ЦБ 73,42 +0,21 EUR/USD 1,1253 +0,0011 BTC/USD Бирж. 7 803,00 +103,27 IMOEX 2 706,29 -0,87% RTSI 1 307,55 -0,58% DJIA 25 332,18 +2,06% Nasdaq 7 527,12 +2,65%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Яндекс ₽2 000 (-14,57%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
АФК Система ₽20 (+117,79%) прогноз Атон к 04.06.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Яндекс ₽2 000 (-14,57%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
АФК Система ₽20 (+117,79%) прогноз Атон к 04.06.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 65,16 (-0,39) Quote, 04 июн, 12:37
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 73,42 (+0,21) Quote, 04 июн, 12:37
Пентагон представил Турции варианты в обмен на отказ от С-400 Политика, 07:40 ВЭБ создал «совет казначеев» для работы с институтами развития Финансы, 07:00 Нурмагомедов заключил новый контракт с UFC Спорт, 06:54 Футбольные власти впервые раскрыли финансы российских клубов Экономика, 06:30 Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter Технологии и медиа, 06:25 В Госдепе заявили о запланированных встречах с Россией по СНВ-3 Политика, 06:05 Экс-глава аналитического подразделения Sberbank CIB вышел на новую работу Финансы, 06:00 В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета Политика, 05:34 Человек пострадал при взрыве во время съемок фильма про Джеймса Бонда Общество, 05:25 В США предупредили об угрозе их преимуществу в космосе со стороны России Политика, 05:24 Во Флориде экс-полицейского задержали за бездействие при стрельбе в школе Общество, 04:56 «Мемориал» заявил о давлении на участников детского конкурса по истории Общество, 04:45 В Венгрии число погибших при столкновении катеров возросло до 11 человек Общество, 04:22 Американский самолет и беспилотник провели разведку над Черным морем Политика, 03:48
Финансы ,  
0 
ВЭБ создал «совет казначеев» для работы с институтами развития
ВЭБ.РФ создал координационный совет институтов развития, чтобы поддержать их и на финансовом рынке, рассказал РБК первый зампред госкорпорации Михаил Полубояринов
Михаил Полубояринов (Фото: пресс-служба ВЭБ.РФ)

Госкорпорация ВЭБ.РФ создала совет казначеев для координации собственной финансовой политики вместе с институтами развития — Российским экспортным центром (РЭЦ), институтом развития жилищной сферы «Дом.РФ» и Корпорацией МСП, поддерживающей малый бизнес, рассказал РБК первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов.

Финансы
ВЭБ решил занять 300 млрд руб. в рублях, юанях и иенах

После прихода бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова на пост главы ВЭБа госкорпорация стала координатором других институтов развития. ВЭБ может выступать маркетмейкером при размещении ценных бумаг институтов развития (держателем для последующей продажи), проводить с ними сделки РЕПО или брать на себя часть функций по риск-менеджменту, говорит Полубояринов.

У ВЭБа уже есть единое казначейство для дочерних компаний — в какой-то момент «дочки» ВЭБа стали конкурировать с головной структурой, объясняет он: «Мы столкнулись на выпуске одинаковых облигаций с ВЭБ-лизингом, стали конкурировать друг с другом за одного и того же инвестора по цене». После создания единого казначейства головная компания стала самостоятельно занимать на рынке, а премия к рынку в целом для группы снизилась на 0,5–1%, уточнили в пресс-службе ВЭБа.

Только координация

Но в ситуации с другими институтами развития есть существенные отличия. «Дом.РФ» и Корпорация МСП принадлежат Росимуществу, это отдельные корпорации со своей отчетностью, и, в соответствии с законом об инсайде, они не имеют права согласовывать финансовые операции с ВЭБом. РЭЦ — «дочка» ВЭБа, но у госкорпорации были планы передать ее государству. Речь идет только о координации, уверяет Полубояринов: «Мы нашли несколько областей, где мы друг другу полезны».

Чтобы координировать работу на финансовых рынках, участникам совета пришлось подписать договоры о конфиденциальности. «Затем нужно было юристам и службе безопасности проверить, чтобы наше общение не подпадало под инсайд, под нарушение законов о ценных бумагах и ряда других», — объясняет Полубояринов. «Никакого заранее планируемого размещения нет. В подписанных договорах четко прописано, что можно, что нельзя», — говорит Полубояринов.

В координационный совет вошли финансовые директора, казначеи и рисковики ВЭБа и других институтов, возглавил его Полубояринов.

Что делает ВЭБ

  • В рамках совета ВЭБ установил единый риск-менеджмент по клиентам. Если головная структура устанавливает лимит по риску на некую компанию, она делится своей экспертизой с другими институтами, говорит Полубояринов: «Все-таки мы повыше, нам видно получше». Он приводит в пример санацию банков «московского банковского кольца» — «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Бинбанка в 2017 году: «По сообщениям прессы, многие госкорпорации и компании потеряли деньги в крупных банках так называемого московского кольца. ВЭБ ни в одной из систем ничего не потерял».
  • ВЭБ выступает в роли маркетмейкера для институтов развития. В начале года МСП Банк провел секьюритизацию кредитов малому и среднему бизнесу и выпустил под них облигации на 7 млрд руб. ВЭБ купил 13,5% выпуска за 950 млн руб., чтобы создать «бенчмарк» для этих бумаг, говорит зампред госкорпорации.
  • ВЭБ проводит РЕПО под залог облигаций МСП Банка и других институтов развития, он также кредитует под залог секьюритизированных ипотекой облигаций «Дом.РФ». «На рынке этому продукту нужна «раскачка», — рассказывает Полубояринов, отмечая, что премия ликвидной бумаги к неликвидной — около 1% на текущем рынке. Это потенциал, благодаря которому можно снизить стоимость фондирования институтов развития, говорит он.
  • Госкорпорация дает своим «дочкам» указания открывать счета в банках координируемых институтов развития — МСП Банке и «Дом.РФ», чтобы размещать свои средства не только внутри группы.
  • Для «дочернего» РЭЦ координация с ВЭБом позволяет получать лучшие условия на финансовых рынках, снижать операционные риски, нивелировать вопросы конкуренции, сообщил РБК через пресс-службу глава РЭЦ Андрей Слепнев. В пресс-службе «Дом.РФ» сказали, что сотрудничество связано с обменом информации и ВЭБ «регулярно получает информацию о составе ликвидных активов участников проекта».
Автор: Павел Казарновский
Теги: ВЭБ, РЭЦ, МСП банк
Материалы по теме
ВЭБ решил занять 300 млрд руб. в рублях, юанях и иенах
Финансы
ВЭБ.РФ докапитализировал «Сибуглемет» на 84 млрд руб.
Финансы
Бывший посол Италии в России назначен зампредом ВЭБ.РФ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter