ВЭБ создал «совет казначеев» для работы с институтами развития

ВЭБ.РФ создал координационный совет институтов развития, чтобы поддержать их и на финансовом рынке, рассказал РБК первый зампред госкорпорации Михаил Полубояринов

Михаил Полубояринов (Фото: пресс-служба ВЭБ.РФ)

Госкорпорация ВЭБ.РФ создала совет казначеев для координации собственной финансовой политики вместе с институтами развития — Российским экспортным центром (РЭЦ), институтом развития жилищной сферы «Дом.РФ» и Корпорацией МСП, поддерживающей малый бизнес, рассказал РБК первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов.

После прихода бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова на пост главы ВЭБа госкорпорация стала координатором других институтов развития. ВЭБ может выступать маркетмейкером при размещении ценных бумаг институтов развития (держателем для последующей продажи), проводить с ними сделки РЕПО или брать на себя часть функций по риск-менеджменту, говорит Полубояринов.

У ВЭБа уже есть единое казначейство для дочерних компаний — в какой-то момент «дочки» ВЭБа стали конкурировать с головной структурой, объясняет он: «Мы столкнулись на выпуске одинаковых облигаций с ВЭБ-лизингом, стали конкурировать друг с другом за одного и того же инвестора по цене». После создания единого казначейства головная компания стала самостоятельно занимать на рынке, а премия к рынку в целом для группы снизилась на 0,5–1%, уточнили в пресс-службе ВЭБа.