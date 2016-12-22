Эксперты назвали кувалду самым опасным инструментом взлома банкоматов

Наибольшую угрозу для банкоматов представляют не логические атаки с использованием уязвимостей, а физический взлом, который позволяет злоумышленникам в считанные минуты завладеть сейфом, рассказали собеседники «Коммерсанта»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Международная компания Positive Technologies, специализирующаяся на разработке программного обеспечения в области информационной безопасности, выяснила, что большинство банкоматов уязвимы к хищению средств и практически все — к утечка данных банковских карт клиентов.

С исследованием «Сценарии логических атак на банкоматы», объектами которого стали 26 моделей банкоматов производства NCR, Diebold Nixdorf и GRGBanking, ознакомилась газета «Коммерсантъ».

Специалист описали различные сценарии атак на банкоматы, используя их уязвимости.

Однако опрошенные газетой эксперты в банковской сфере отметили, что указанные уязвимости действительно существуют, но не обеспечивают успех реальной атаки.

Сотрудник службы информационной безопасности одного из ведущих российских банков рассказал изданию, что наиболее эффективным и опасным видом атак на банкоматы является его физический взлом. «Кувалдой опытный злоумышленник ломает банкомат за 3 минуты, двое крупных мужчин захватывают сейф и уезжают», — пояснил собеседник издания.

Большинство крупных банков уже научились бороться с логическими атаками на банкоматы. «Служба безопасности отслеживает подозрительное поведение клиентов в сервисной зоне, когда человек осматривает банкомат внимательно без проведения операций. Кроме того, банк отслеживает разрывы сигнала при переподключении проводов», — рассказал еще один источник газеты. По его словам, при обнаружении попытки атаки группа захвата прибывает к банкомату в среднем через 5 минут.

В октябре 2016 года зампред Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что банк обнаружил новый способ кражи наличности в банкоматах, когда мошенники выкачивают деньги с помощью «специальной компьютерной шины». Речь шла о старых моделях банкоматов компании NCR — одним из лидеров этого рынка.

При помощи сверла злоумышленник получал доступ к шине управления периферийными устройствами банкомата, в том числе диспенсером — устройством, которое управляет выдачей наличных.