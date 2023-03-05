Инвестор Мобиус пожаловался на проблемы с выводом денег из Китая

Мобиус рассказал, что не может вывести деньги со счета в Китае, так как власти требуют отчитаться, как эти средства были заработаны. Поэтому он призвал быть осторожнее с инвестициями в КНР

Марк Мобиус (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Инвестор и сооснователь управляющий компании Mobius Capital Partners Марк Мобиус рассказал в интервью Fox Business, что не может вывести деньги со счета в Китае.

«Я лично обеспокоен, потому что у меня есть счет в [банке] HSBC в Шанхае. Я не могу вывести свои деньги. Правительство ограничивает отток денег из страны», — сообщил он.

Инвестор пояснил, что он получил не прямой отказ в выводе средств, а требование показать, как эти деньги были заработаны. «Дайте нам все отчеты за 20 лет», — вот что просят власти у Мобиуса», — сказал он.

Поэтому инвестор призвал «очень осторожно» инвестировать в Китай, так как правительство там «все больше и больше ориентируется на контроль в экономике».

Еще год назад Мобиус был иного мнения об инвестициях в Китае. 24 февраля 2022 года он заявил, что КНР на фоне ситуации на Украине будет «безопасной гаванью», и советовал инвестировать в Китай, поскольку «эта страна меньше подвержена риску».

1 марта после появления данных об увеличении индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) в Китае в феврале (52,6 пункта против 50,1 пункта в январе) вырос и фондовый рынок страны. По данным Reuters на 3 марта, рост китайских индикаторов состояния рынка продолжился.

В Goldman Sachs спрогнозировали значительный рост китайских акций к концу текущего года. Аналитики считают, что индекс MSCI China (отслеживает динамику более 700 китайских акций, котирующихся по всему миру) вырастет на 24%. Это связано с тем, что экономика страны будет восстанавливаться после нескольких лет антиковидных ограничений. Согласно прогнозу банка, за весь 2023 год ВВП КНР прибавит 5,5 против 3% в 2022 году.