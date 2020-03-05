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Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 66,19 (+0,11) Quote, 12:28
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 73,68 (-0,05) Quote, 12:28
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Финансы ,  
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Курс евро впервые за год превысил 75 руб.

Доллар стоит больше 67 руб. Рубль продолжает падение на фоне снижения нефтяных котировок и падения фондовых индексов
Евро/Рубль EUR/RUB ₽75,258 +1,97% Купить
Доллар/Рубль USD/RUB ₽67,243 +1,48% Купить
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Вечером в четверг, 5 марта, на торгах на Московской бирже курс евро превысил 75 руб., свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19:45 мск, на максимуме евро стоил 75,04 руб.

Последний раз евро превышал в ходе торгов отметки в 75 руб. 1 марта прошлого года.

Курс доллара вечером 5 марта превысил отметку в 67 руб. По состоянию на 20:10 мск, американская валюта стоила 67,17 руб., то есть на дневном максимуме.

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Экономика

Курс рубля снижается на фоне продолжающегося падения цен на нефть. Стоимость барреля Brent начала расти после решения ОПЕК увеличить снижение добычи на 1,5 млн барр. в день, однако до сих пор не определена позиция России в этом вопросе. Москва ранее выступала против дополнительных мер по снижению добычи.

По состоянию на 20:05 мск, баррель Brent стоил $50,89.

Снижаются и фондовые индексы. Индекс Московской биржи падает на 0,4%, американский Dow Jones на 2,35%.

Автор: Артем Филипенок
Теги: курс евро
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Рубль снизился к доллару и евро на Московской бирже
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