Курс евро впервые за год превысил 75 руб.

Доллар стоит больше 67 руб. Рубль продолжает падение на фоне снижения нефтяных котировок и падения фондовых индексов

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Вечером в четверг, 5 марта, на торгах на Московской бирже курс евро превысил 75 руб., свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19:45 мск, на максимуме евро стоил 75,04 руб.

Последний раз евро превышал в ходе торгов отметки в 75 руб. 1 марта прошлого года.

Курс доллара вечером 5 марта превысил отметку в 67 руб. По состоянию на 20:10 мск, американская валюта стоила 67,17 руб., то есть на дневном максимуме.

Курс рубля снижается на фоне продолжающегося падения цен на нефть. Стоимость барреля Brent начала расти после решения ОПЕК увеличить снижение добычи на 1,5 млн барр. в день, однако до сих пор не определена позиция России в этом вопросе. Москва ранее выступала против дополнительных мер по снижению добычи.