Биржи США закрылись резким ростом на фоне результатов «супервторника»

Ключевые американские индексы завершили торги в среду, 4 марта, значительным ростом на фоне оптимистичных результатов первичных выборов в 14 штатах для бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:20 по нью-йоркскому времени (00:20 мск 5 марта), индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднялся на 4,53%, до 27,090.86.

Индекс NASDAQ вырос на 3,85%, до 9,018.09 пункта.

Индекс S&P 500 увеличился на 4,42%, до 3,130.12 пункта.

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