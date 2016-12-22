Депутаты предложили систему судебной защиты прав владельцев криптовалют

Согласно внесенному в Думу законопроекту в Гражданском кодексе должны появиться понятия «цифровое право» и «цифровые деньги», что будет препятствовать выводу активов в криптовалюты при банкротстве и защитит права криптоинвесторов

Вячеслав Володин (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

В Госдуму внесен законопроект, регулирующий правоотношения владельцев токенов и криптовалюты в рамках Гражданского кодекса. Авторами проекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Согласно законопроекту, в Гражданском кодексе предлагается закрепить базовые понятия, позволяющие регулировать рынок новых объектов экономических отношений, таких как токены и криптовалюты, и обеспечить правовые условия для совершения и исполнения сделок в цифровой среде. Кроме того, законопроект устанавливает возможность судебной защиты граждан и организаций, являющихся владельцами данных активов.

«В частности, будет обеспечена судебная защита прав, возникающих в отношениях по поводу таких объектов, в том числе защита их обладателей от злоупотреблений», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Внесение в ГК соответствующих поправок позволит «избежать использования токенов и криптовалют для вывода активов в нерегулируемую среду и увода из-под обращения взыскания, «в том числе при банкротстве, в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Включение токенов и криптовалют в форме «цифровых прав» в число объектов гражданских прав создаст правовую основу для системы налогообложения таких объектов и майнинга, следует из документа.

Депутаты предлагают внести в Гражданский кодекс понятия «цифровое право» и «цифровые деньги». Под цифровым правом предлагается понимать права на объекты гражданских прав, за исключением нематериальных благ, удостоверенные «совокупностью электронных данных (цифровым кодом или обозначением), существующей в информационной системе, отвечающей установленным законом признакам децентрализованной информационной системы». Обладателем цифрового права при этом будет признаваться лицо, имеющее уникальный доступ к цифровому коду или обозначению. «Цифровое право может отчуждаться или переходить от одного лица к другому на тех же условиях (статья 129 ГК РФ), что и объекты гражданских прав, права на которые они удостоверяют», — следует из документа.

Под цифровыми деньгами авторы законопроекта предлагают понимать совокупность электронных данных (цифровой код, или обозначение), не удостоверяющих право на какой-либо объект гражданских прав. Согласно проекту, цифровые деньги необязательны к приему в качестве средства платежа, «однако в случаях и на условиях, установленных законом, могут использоваться физическими и юридическими лицами в качестве платежного средства».

В конце февраля Арбитражный суд Москвы решил не включать криптовалюты в конкурсную массу должника. Арбитраж объяснил, что криптовалюту нельзя взыскать с банкрота, так как из-за отсутствия законодательного регулирования криптовалют невозможно однозначно определить, к какой категории относятся цифровые валюты: «имущество», «активы», «информация» или «денежные суррогаты».