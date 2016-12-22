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Минкомсвязь решила ужесточить требования к сим-картам по «закону Яровой»
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Минкомсвязь решила ужесточить требования к сим-картам по «закону Яровой»
«Закон Яровой», 08:47
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Минкомсвязь решила ужесточить требования к сим-картам по «закону Яровой»
Минкомсвязи предлагает ввести новые требования к сим-картам, которые подразумевают установку на них сертифицированного ФСБ шифрования. В Минэкономики затраты оценили в более чем 83 млрд руб.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минкомсвязи предлагает ввести отечественную криптографическую защиту в сетях связи, следует из текста проекта приказа, с которым ознакомился «Коммерсантъ». Предлагаемые ведомством меры потребуют перехода россиян на новые сим-карты.

Требования, выдвинутые ведомством, обусловлены «законом Яровой». Согласно проекту приказа, идентификация абонентов должна проходить с помощью сертифицированного ФСБ шифрования. Таким образом, сим-карты становятся по своему статусу сертифицированными средствами защиты информации, что ведет к невозможности их продажи обычным образом.

Как указал источник издания в одном из операторов связи, сейчас сим-карты закупаются у двух зарубежных производителей, которые устанавливают на них свои системы криптографической защиты. Уверенности в том, что ключи от этой защиты производители не передадут иностранным спецслужбам, нет, в связи с чем ведомство усмотрело потребность перейти на сертифицированные ФСБ средства защиты. «Минкомсвязь предлагает устанавливать на сим-карты, закупленные за рубежом, и на сетевое оборудование операторов отечественные средства криптографической защиты, что обеспечит большую безопасность. Но таких рабочих систем пока нет на рынке», — пояснил собеседник.

По оценкам «ВымпелКома», приведенным в проекте приказа, подобные изменения потребуют от всех участников рынка затрат в 5 млрд руб. В то же время в отзыве Минэкономики на проект приказа указывается, что требования могут повлечь за собой закупку соответствующего оборудования из расчета одна единица на каждые 10 тыс. абонентов. С учетом текущей численности пользователей сотовой связи в России речь может идти о затратах в более чем 83 млрд руб.

Кроме того, Минэкономики негативно отнеслось к закреплению необходимости использования сим-карт для связи. «Фактически предлагаемое в части сим-карт регулирование замораживает технологическое развитие отрасли, предписывая обязательное использование сим-карт, в то время как мировым трендом последних лет является отказ от этого формата оборудования», — подчеркнули в ведомстве.

Как отмечает «Коммерсантъ», даже в случае прохождения проекта, несмотря на оценки, данные в отзыве Минэкономики, приказ не повлечет за собой необходимость единовременной замены всех сим-карт в России, поскольку на уже выданные сим-карты он не распространяется.

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Так называемый закон Яровой в отношении организаторов распространения информации в интернете (к ним относятся мессенджеры, форумы, социальные сети и сайты знакомств и др.) вступил в силу с 1 июля 2018 года. Поправки, внесенные им в законодательство, носят антитеррористический характер. В частности, «закон Яровой» обязывает компании хранить трафик (записи разговоров, сообщения, изображения, видео и т.д.) в течение полугода. По требованию госорганов, ведущих оперативно-разыскную деятельность или обеспечивающих безопасность страны, компании обязаны предоставлять хранимую информацию.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Минкомсвязь , «Закон Яровой»
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