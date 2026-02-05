FT описала схему перевода денег из России на $100 млрд

Платежный агент А7 сообщил, что провел 19% от общего объема внешнеторговых российских операций, пишет FT. Опрошенные эксперты говорят, эти цифры «правдоподобны, хотя их трудно проверить»

Фото: Олег Яковлев / РБК

В России на фоне санкционных ограничений платежный агент «А7» предлагает трансграничные переводы с помощью бумаг и расчетов, похожих на «игру в Монополию», пишет Financial Times.

Параллель с настольной игрой издание проводит из-за используемых А7 векселей, в основе которого лежит токен A7A5 — цифровая валюта, привязанная к рублю. Каждый вексель оснащен ультрафиолетовыми метками и QR-кодом для проверки подлинности. Владельцы могут обменять их на рубли в офисах A7 в России или на иностранную валюту за границей. Аналитическая компания Elliptic подсчитала, что 2300 таких облигаций были обменяны на A7A5 на общую сумму $8,6 млн, а совокупный объем транзакций превысил $100 млрд.

«Это похоже на деньги из «Монополии», пишет FT, называя векселя «красочными стилизованными банкнотами».

Платформа международных платежей A7 была запущена в 2024 году. Она принадлежит компании «А7-агент», гендиректором которой является молдавский бизнесмен Илан Шор. А7 сопровождает платежи в любые страны мира с комиссией 0,3%. На сайте агента указано, что основными валютами расчетов являются юани, доллары США, евро, дирхамы ОАЭ, но «с дополнительной проработкой» возможны и любые другие.

По данным ПСБ, выступающего совладельцем компании, за первую половину 2025 года объем транзакций через А7 превысил 7,5 трлн в рублевом эквиваленте ($98 млрд). К декабрю, по информации самой компании, на ее долю приходилось почти 19% от общего объема внешнеторговых операций российских компаний, отмечает Financial Times.

Данные А7 трудно проверить, но цифры правдоподобны, считает старший научный сотрудник Centre for Information Resilience Элиза Томас. «Они строят очень сложный самолет и летят на нем очень быстро», — сказала она Financial Times.

В А7 заявляли, что трансграничные переводы осуществляются без использования системы SWIFT, однако компания не раскрывает, как именно она это делает, отмечает газета. По данным компании TRM Labs, на которую ссылается Financial Times, часть транзакций осуществляется через промежуточные кошельки. Речь идет как минимум о $56 млрд, подсчитали в TRM Labs.

A7 заявляла, что планирует развитие платформы. В интервью «Коммерсанту» Илон Шор заявлял о планах выйти на рынок в 20 стран мира, в частности — в Латинскую Америку и Африку. Кроме того планировались и другие рынки. «Как вам будет ни смешно, это потенциально будут сама Европа и Америка», — говорил он.

РБК отправил запросы в ПСБ, А7 и обратился за комментарием к Илону Шору.

С июля 2025 года А7 находится в санкционном списке Евросоюза. В ЕС считают, что платформа имеет «многочисленные связи с Москвой». В августе того же года санкции против А7 ввели США.