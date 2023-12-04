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Финансы ,  
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Инвесторы перешли к продаже валюты после ослабления рубля

ЦБ: нетто-продажи валюты населением в третьем квартале составили 4 млрд руб.
В условиях ослабления рубля розничные инвесторы перешли от покупок к продаже иностранной валюты на бирже в третьем квартале. Активнее всего они продавали юани, а спросом на покупку больше всего пользовался евро
Евро/Рубль EUR/RUB ₽98,498 +0,56% Купить
Доллар/Рубль USD/RUB ₽90,928 +0,58% Купить
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽12,733 +0,86% Купить
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Розничные инвесторы перешли от покупок к продаже валюты на бирже на фоне ослабления рубля в июле—сентябре, говорится в обзоре ключевых показателей брокеров Банка России. Это способствовало снижению давления на курс, отметили в ЦБ.

«В условиях ослабления рубля объем покупок валюты за рубли практически соответствовал объему продаж», — указывает регулятор. По итогам июля—сентября нетто-продажи (объем продаж минус объем покупок) составили 4 млрд руб. При этом во втором квартале наблюдались нетто-покупки, объем которых был равен 62 млрд руб., приводит данные регулятор. Превышение продаж валюты над ее покупками в июле—сентябре способствовало снижению давления на курс, отметили в ЦБ.

Больше всего инвесторы продавали долларов и юаней, следует из обзора. Чистые продажи американской валюты за третий квартал составили 9 млрд руб., а чистые продажи китайской валюты — 29 млрд руб., приводит данные регулятор. Евро, напротив, чаще покупали, чем продавали: чистые покупки этой валюты в июле—сентябре составили 28 млрд руб.

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Инвестиции
Фото:Владислав Шатило / РБК

В Банке России также обратили внимание, что у розничных инвесторов сохраняется интерес к арбитражным операциям, что способствует выравниванию кросс-курсов доллара США, евро и юаня на российском рынке. «Ряд крупных участников рынка не могут проводить операции на Московской бирже в валютах недружественных стран из-за санкций, что привело к снижению ликвидности доллара США и евро и росту ликвидности юаня. На таком фоне операции физических лиц через брокеров, не попавших под санкции, способствовали выравниванию кросс-курсов доллара США, евро и юаня на российском рынке», — объяснил регулятор.

В целом же остатки валюты на брокерских и банковских счетах физических лиц (в долларовом выражении) продолжали снижаться, так как валюта преимущественно переводилась на зарубежные счета, указали в ЦБ. Как ранее сообщал регулятор, депозиты физических лиц в банках-нерезидентах в иностранной валюте к 1 октября 2023 года выросли на 317 млрд руб. — до 7,3 трлн руб. В структуре активов розничных инвесторов в третьем квартале на валюту пришлась доля 8%, в первом и втором кварталах она составляла 7%.

При этом по всем каналам (биржевые и внебиржевые торги, покупки у банков и т.д.) Банк России в июле и августе фиксировал продажи валюты, но в сентябре население снова вернулось к ее покупкам. В целом за месяц объем нетто-покупок составил 39,4 млрд руб., указывал регулятор в «Обзоре рисков финансовых рынков».

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Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
курс доллара рубль доллары юань Банк России

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

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