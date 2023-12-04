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Финансы ,  
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Минфин сообщил о конфликте интересов в компаниях из-за ухода иностранцев

Внедрение в советы директоров представителей менеджмента компании на места ушедших иностранцев нарушает правильное корпоративное управление и ведет к конфликту интересов, сказал замминистра финансов
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

После ухода иностранцев из советов директоров российских компаний на освободившиеся места стали назначать представителей менеджмента, что привело к конфликту интересов и нарушению правильной конструкции корпоративного управления, сказал замминистра финансов Иван Чебесков на форуме Ассоциации розничных инвесторов, передает корреспондент РБК.

«На мой взгляд, у нас с прошлого года произошла нехватка качественных представителей в совете директоров, независимых директоров. У нас резко ушли иностранные представители, которые в целом обычно представляли интересы как институциональных инвесторов, [так] и в целом миноритарных инвесторов», — отметил Чебесков.

На освободившиеся места в советах менеджмент компаний стал рекомендовать своих людей, отметил замминистра. «У нас, на мой взгляд, во многом вакуум был заполнен представителями, можно сказать, менеджмента. Менеджмент сказал: так, у нас же нет [члена совета директоров], давайте предложу каких-то своих кандидатов. Здесь, конечно, мы как бы вступили немножечко на тропу конфликта интересов, когда представители в совете директоров, по сути, люди, которых номинировал менеджмент», — констатировал Чебесков.

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Такая тенденция «может повлечь к разрушению правильной конструкции корпоративного управления, когда у нас есть совет директоров и подотчетный ему менеджмент», объяснил замминистра. При этом в России есть квалифицированные кадры, которые могли бы заместить иностранных специалистов и представлять интересы миноритариев, указал Чебесков. Например, члены ассоциаций, отметил он. «Здесь надо выстроить правильный канал избрания представителей миноритариев», — заключил Чебесков.

Право избрания представителя миноритариев реализовано в небольшой части российских публичных компаний, указал замдиректора департамента корпоративных отношений Банка России Андрей Зорин, также принявший участие в форуме. «Наш обзор показал, что всего лишь в 19 публичных акционерных обществах из 112, которые есть в котировальных списках и которые приняли участие в опросе, правом выдвижения кандидатов в совет директоров воспользовались миноритарные акционеры. То есть это где-то только 15%, это очень небольшая цифра», — сказал он. Из внесписочных компаний нигде не реализовано право выбора представителя миноритариев в совет директоров, добавил Зорин.

После начала специальной военной операции России на Украине иностранные специалисты, которые работали в составах советов директоров российских компаний, покинули свои должности. Например, из состава набсовета «Сбера» вышли независимые директора Эско Ахо (бывший премьер-министр Финляндии), Надя Уэллс и Натали Брагински, а состав набсовета директоров РЖД покинул экс-канцлер Австрии Кристиан Керн.

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