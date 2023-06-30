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Совет директоров «Роснефти» возглавит экс-министр энергетики Катара

В совет директоров «Роснефти» вошли представители Катара и Индии
В совете директоров «Роснефти» — три новых члена. Это экс-министр энергетики Катара, возглавивший этот орган, первый представитель Индии и ректор РГУ имени Губкина
«Роснефть» ROSN ₽482 -0,02% Купить
Мухаммед Бин Салех Аль-Сад
Мухаммед Бин Салех Аль-Сад (Фото: He Canling / Xinhua / Global Look Press)

Акционеры «Роснефти» на заочном годовом собрании утвердили новый состав совета директоров, сообщила компания. В него вошли 11 человек. Председателем совета директоров избран Мухаммед Бин Салех Аль-Сада — председатель попечительского совета Университета науки и технологий Дохи и бывший министр энергетики и промышленности Катара.

Кроме того, среди новых членов совета директоров «Роснефти» — бывший топ-менеджер Indian Oil Говинд Коттис Сатиш. Он первый представитель Индии в органе. Его компания оказывает консалтинговые услуги для бизнеса в сфере IT.

Еще одним новым членом совета директоров стал ректор РГУ имени Губкина Виктор Мартынов, также входящий в совет директоров «Газпрома».

Свои места в совете директоров сохранили уж бывшие там глава филиппинской Oil & Petroleum International Resources Ltd Педро Акино-младший, представители катарской Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид Аль-Моханнади, академик РАН Александр Некипелов, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Максим Орешкин, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Кроме того, в ходе собрания акционеры решили утвердить выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 17 руб. 97 коп. на одну размещенную акцию.

Мухаммед бен Салех ас-Сада возглавлял конференции ОПЕК, руководил дочерними структурами катарской национальной компании Qatar Petroleum (ныне QatarEnergy). В 2017 году в интервью RNS в кулуарах встречи ОПЕК в Вене он говорил, что Катар «счастлив» благодаря сотрудничеству с «Роснефтью». «Мы всегда ищем возможности для долгосрочных инвестиций в стабильные компании, мы открыты — будь то в России или в других странах. Мы счастливы в связи с сотрудничеством с «Роснефтью», абсолютно», — говорил он.

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