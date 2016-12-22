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ЦБ ответил на сообщения о конфликте с банками из-за валютных сделок
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ЦБ ответил на сообщения о конфликте с банками из-за валютных сделок
Финансы, 13:35
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ЦБ ответил на сообщения о конфликте с банками из-за валютных сделок
По словам первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, регулятор вряд ли станет возлагать на банки обязанность информировать его о нестандартных сделках с валютой, но в то же время приветствует передачу такой информации
Сергей Швецов (Фото: Дмитрий Ефремов / РИА Новости)

Первый зампред Банка России Сергей Швецов усомнился в том, что регулятор станет обязывать банки передать ему информацию о всех нестандартных валютных сделках, сообщает «РИА Новости».

«Я не уверен вообще, что формат «должны» правильный. Скорее, это будет формат «рекомендуем», — сказал Швецов в ответ на просьбу прокомментировать сообщение агентства Reuters о намерении ЦБ создать некий «канал коммуникации», по которому регулятору будет передаваться информация о крупных сделках.

При этом Reuters отмечал, что традиционно информация о сделках банков с клиентами не разглашается, из-за чего те противятся инициативе регулятора. Один из собеседников агентства даже сказал, что участники рынка «скорее бы сделали себе харакири».

Швецов пояснил, что ЦБ в любом случае отслеживает ситуацию в ходе торгов на Московской бирже и фиксирует любое аномальное поведение. При этом первый зампред ЦБ подчеркнул, что регулятор приветствует передачу ему информации о нестандартном поведении на рынке, так как это снижает издержки на проведение собственных расследований регулятора.

«Мы можем начать расследование нестандартного поведения, а лучше, когда мы знаем причину и просто экономим время свое и участников рынка на обмен информацией... Мы говорим о нестандартном поведении. К каждому участнику слово «нестандартно» отдельно применимо», — пояснил Швецов.

Зампред правления Сбербанка Белла Златкис сообщила, что Центробанк проинформировал кредитную организацию о возможном дополнительном контроле за крупными сделками на финансовых рынках. «Новация в том, что появился определенный вид сделок, которые ЦБ хочет отслеживать. Они пока названы «крупными сделками». Мы получили информацию ЦБ и понимаем, что ничего из того, что может навредить клиентам, там, надеемся, не будет», — сказала Златкис (цитата по ТАСС).

Она добавила, что отслеживание регулятором крупных сделок не означает, что он будет создавать препятствия для ее проведения.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Сергей Швецов , ЦБ
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