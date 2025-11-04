 Перейти к основному контенту
Фонд Норвегии первым из крупных инвесторов Tesla отказал Маску в выплате

WSJ: фонд Норвегии первым из крупных инвесторов отказал Tesla в выплате $1 трлн
Норвежский государственный фонд благосостояния отклонил предложение Tesla о новом пакете компенсационной выплаты. Управляющее фондом подразделение Центрального банка обеспокоено ее размером — $1 трлн
Tesla TSLA $456,56 Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Patrick Pleul / Reuters)

Норвежский государственный фонд благосостояния отклонил заявку компании Tesla о компенсационной выплате в размере $1 трлн, став первым крупным инвестором, объявившим о подобном решении. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Norges Bank Investment Management, подразделение Центрального банка, управляющее фондом в размере $1,9 трлн, выразило обеспокоенность по поводу размера пакета выплаты.

6 ноября Tesla проведет ежегодное собрание акционеров и объявит результаты голосования по нескольким предложениям. В их числе — компенсационный пакет главы компании Илона Маска, который предполагает дополнительные 12% акций Tesla, если удастся довести оценку компании до $8,5 трлн, что почти в восемь раз превышает текущую. На этом уровне предлагаемая сумма выплаты составит чуть более $1 трлн.

Акционеры также проголосуют за переизбрание членов совета директоров и предложение акционеров, в котором Tesla предлагается инвестировать в стартап в области искусственного интеллекта xAI. Маск, являющийся крупнейшим акционером Tesla, также может проголосовать по этому предложению.

В прошлом году фонд благосостояния выступил против отдельного предложения о ратификации пакета выплат Маску за 2018 год, который был отменен судьей штата Делавэр. Это предложение было принято с поддержкой 72%, хотя судья оставила в силе свое решение об отмене пакета. Сейчас Tesla ожидает решения по своей апелляции в Верховном суде штата Делавэр.

В конце октября председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм предупредила акционеров, что они должны проголосовать за передачу Маску компенсационного пакета на сумму почти $1 трлн, иначе он может покинуть компанию. Она назвала Маска ключом к будущему автопроизводителя, который стремится выйти за рамки «просто еще одной автомобильной компании», концентрируясь на системе полного автопилота и роботах Optimus.

Алена Нефедова
Илон Маск Tesla Норвегия вознаграждение
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
