Сбербанк начал принимать платежи за ЖКХ и связь на кассах магазинов

Сбербанк начал принимать платежи за ЖКХ и связь на кассах магазинов

Расплатиться можно картой любого банка. Новый сервис заработал в магазинах в удаленных и малонаселенных пунктах России

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Стартовал проект Сбербанка по приему на кассах магазинов платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь. Целью проекта названо обеспечение доступности финансовых услуг в удаленных и малонаселенных пунктах страны.

«Новый сервис запускается в первую очередь в тех сельских магазинах, которые уже сейчас выдают наличные с банковских карт», — отмечается в сообщении Сбербанка.

В конце сентября РБК со ссылкой на свои источники сообщал, что новый проект стартует до конца осени 2019 года.

Расплатиться за услуги ЖХК и другие услуги пришедшие в подключившийся к проекту сельский магазин клиенты смогут не только картой Сбербанка, но и любого другого банка. Чтобы провести платеж, достаточно считать штрихкод с квитанции на оплату услуг или выбрать нужный вариант из списка в онлайн-кассе, при этом по завершении операции выдается такой же чек, как и в офисах Сбербанка.

Комиссия за прием платежа равна комиссии по безналичным операциям с использованием карты в офисе банка.