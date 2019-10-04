Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах России

Обслуживание в Сочи, Кирове, Курске, Саранске и Железногорске банк переведет в полностью цифровой формат. Похожая реорганизация планируется в отделениях еще 17 российских городов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: Олег Яковлев / РБК

Райффайзенбанк закроет все свои отделения в Сочи, Курске, Саранске, Кирове и Железногорске и переведет обслуживание проживающих там клиентов в полностью цифровой формат. Об этом РБК сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В этих городах цифровой формат обслуживания тестировался на протяжении прошлого года.

«Выбор городов для перехода на цифровой формат обслуживания обусловлен данными по востребованности отделений, а также предыдущим успехом запуска цифровой модели более чем в 100 городах», — отмечается в сообщении.

Всего банк планирует провести реорганизацию в 22 российских городах, в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске, Иркутске и других крупных городах. К концу первого квартала 2020 года сеть отделений банка составит более 130 офисов в 44 городах России. В настоящее время у банка 174 отделения по всей стране.

По словам председателя правления Райффайзенбанка Сергея Монина, дистанционная цифровая модель обслуживания позволит кредитной организации в ближайшие несколько лет увеличить количество клиентов в России в полтора раза. В пресс-службе отметили, что в этом году размер инвестиций в цифровые сервисы вырос почти в два раза в годовом выражении и продолжит расти в следующем году.