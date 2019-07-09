Райффайзенбанк запустил выдачу кредитов через соцсети и мессенджеры

Райффайзенбанк запускает в городах, где у него нет отделений, сервис по выдаче кредитов с помощью соцсетей и мессендежров. Банк в расширении географии и привлечении новых клиентов сделал ставку на них, а не на биометрию

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Райффайзенбанк запускает дистанционный сервис подачи заявок на кредиты через социальные сети и мессенджеры: он нацелен на привлечение новых клиентов, проживающих в городах, где нет отделений банка, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

Сервис, тестирование которого банк ведет с мая, действует во «ВКонтакте», Telegram и Viber и охватывает 50 городов с населением свыше 100 тыс. жителей. Возможность подачи заявки на кредит через чат-бот в мессенджерах и соцсетях банк до конца лета планирует распространить и на 41 город, где отделения Райффайзенбанка есть, в основном это региональные центры.

Во время пробного периода наибольшей популярностью пользовались заявки через Viber (44% от общего количества) и «ВКонтакте» (30%). На третьем месте запрещенный в России Telegram, который предпочли другим каналам 26% пользователей.

Райффайзенбанк запустил направление дистанционного кредитования в начале 2019 года. Первоначально желающие получить кредиты клиенты банка могли подать заявку через приложение, а не клиенты — только через сайт. Всего за полгода работы сервиса (с учетом теста в соцсетях и мессенджерах) было подано 100 тыс. заявок и выдано кредитов более чем на 500 млн руб.