«Ведомости» узнали об идее Минфина снизить госрасходы бюджета на 10%

Минфин России предложил сократить гостраты на 10%. Министр финансов Силуанов объяснил необходимость фронтального сокращения госрасходов растущим разрывом между расходами и доходами

Антон Силуанов (Фото: РБК)

Глава Минфина России Антон Силуанов представил программу фронтального сокращения государственных расходов в бюджете 2024 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два близких к правительству источника и источник, знакомый с ходом заседания правкомиссии по бюджетным проектировкам.

По словам собеседников издания, министр финансов предложил сократить траты на 10% — речь шла о незащищенных расходах бюджета (не связанных с исполнением обязательств государства). Появившиеся за счет этого средства предложили перераспределить.

Необходимость «фронтального сокращения» трат Силуанов объяснил растущим разрывом между расходами и доходами.

В качестве альтернативы предложили нарастить заимствования, но представитель Банка России выступил резко против, предупредив, что это вызовет перекос в кредитовании госсектора, что ограничит коммерческим компаниям доступ к займам.

Один из источников отметил, что Минфин в своих прогнозах не учел некоторые факторы, в том числе ускорение ВВП, сильную динамику доходов, курс рубля. Другой источник уточнил, что Силуанов ориентировался на более свежие оценки по сравнению с последним официально утвержденным прогнозом социально-экономического развития. Однако вопросы были к тому, что Минфин не учел ряд новых трат, в том числе обозначенных президентом.

Среди участников заседания, представляющих распорядителей бюджета, в основном преобладала негативная реакция на инициативу, хотя наблюдались и те, кто был согласен с необходимостью оптимизировать расходы. Было внесено предложение разрешить ведомствам самостоятельно определить, какие расходы нужны, а от каких можно отказаться, вместо сокращения трат по всем программам.

Минфин будет дорабатывать предложения, отметил знакомый с ходом заседания собеседник «Ведомостей».

Ранее в ходе ПМЭФ Силуанов отмечал, что многие траты «сто лет не пересматривались». Первый вице-премьер Андрей Белоусов отмечал, что за счет точечной оптимизации можно сократить 10–15% расходов.

В 2022 году общие расходы федерального бюджета достигли 31,1 трлн руб., следует из данных Минфина. Из них около 6 трлн, или 19%, — это закрытые расходы (как правило, описываются секретными приложениями), следует из законопроекта об исполнении бюджета, внесенного в Госдуму.

В законе о бюджете 2023 года предусматривается, что в текущем году 17% всех расходов будет приходиться на национальную оборону, 15% — на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, 12% — на национальную экономику, 25% — на социальную политику.