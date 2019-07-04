Банк «Открытие» сменил слоган после критики со стороны ЦБ

Вместо слов «государственный банк» в слогане кредитной организации будет «надежный». На то, что прежняя рекламная кампания «Открытия» не соответствовала принципам банковской конкуренции, ранее указывал ЦБ

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Банк «ФК Открытие» принял решение изменить слоган, после того как его, будучи основным акционером кредитной организации, раскритиковал ЦБ. В итоге словосочетание «государственный банк» в слогане кредитной организации изменится на «надежный банк». Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель правления банка Михаил Задорнов.

Новый слоган был продемонстрирован в презентации банка. Теперь он выглядит как «надежный банк нашего времени».

Изначально, пояснил глава кредитной организации, слоганов у «Открытия» было два. «Первый — это «меняемся вместе с вами». И второй слоган будет «надежный банк нашего времени», — сказал Задорнов. В дальнейшем в своих продуктах кредитная организация, по его словам, будет использовать именно эти слоганы.

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