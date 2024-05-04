Какое падение объема выданной ипотеки прогнозируют эксперты

В 2024 году общий объем выданной ипотеки в России может снизиться до 5,4 трлн руб., следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА» на основе данных ЦБ. В 2023 году был поставлен рекорд за последние годы по объему выданных кредитов на жилье — он достиг 7,8 трлн руб.