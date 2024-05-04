Какое падение объема выданной ипотеки прогнозируют эксперты
В 2024 году общий объем выданной ипотеки в России может снизиться до 5,4 трлн руб., следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА» на основе данных ЦБ. В 2023 году был поставлен рекорд за последние годы по объему выданных кредитов на жилье — он достиг 7,8 трлн руб.
Стала известна дата визита Путина в Китай
Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео
В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину
Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться
США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники
В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров
Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США
В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею
Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах