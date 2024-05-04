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Финансы ,  
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Какое падение объема выданной ипотеки прогнозируют эксперты

«Эксперт РА»: в 2024 году объем выданной ипотеки может снизиться до ₽5,4 трлн

Какое падение объема выданной ипотеки прогнозируют эксперты

В 2024 году общий объем выданной ипотеки в России может снизиться до 5,4 трлн руб., следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА» на основе данных ЦБ. В 2023 году был поставлен рекорд за последние годы по объему выданных кредитов на жилье — он достиг 7,8 трлн руб.

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