Как прибыль банков в России может обновить рекорд. Инфографика

Чистая прибыль банков России в 2023 году может составить 2,4–2,6 трлн руб., следует из прогноза рейтингового агентства НРК (есть у РБК). В прошлом году показатель упал до рекордных 203 млрд руб., а в 2021 году составлял 2,37 трлн руб. Эксперты объясняют такие прогнозы рядом причин: более равномерное фондирование банков (привлечение средств) при росте кредитования, и кредитные организации выделяли меньше расходов на резервы.



