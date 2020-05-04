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Новости без коронавируса ,  
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Дуров не разрешил инвесторам из США остаться в проекте TON еще на год

Telegram ранее предложила инвесторам TON вернуть 72% первоначальных вложений или к следующему году выплатить 110% от этой суммы. Однако американские инвесторы последним вариантом воспользоваться не смогут
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Компания Telegram сообщила инвесторам из США, что у них не будет возможности остаться в проекте еще на год. Таким образом, американские инвесторы не смогут рассчитывать на возврат 110% вложений и только смогут забрать 72% от вложенного. Об этом говорится в письме, направленном инвесторам от команды Telegram (копия есть у РБК). Его подлинность РБК подтвердил один из инвесторов TON. Содержание письма также приводит The Bell, два источника — инвестора TON которого также подтвердили получение документа.

В новом письме компания напомнила о своем предложении, с которым она обратилась к инвесторам в конце апреля. Им было предложено два варианта: возврат 72% первоначальных вложений или выплата к следующему году 110% от этой суммы. Однако американские инвесторы последним вариантом воспользоваться не смогут, указано в новом письме.

«К сожалению, основываясь на более поздних обсуждениях с соответствующими органами власти и нашим адвокатом, мы приняли трудное решение не использовать вариант, связанный с Gram или другой криптовалютой, из-за неопределенного отношения регулирующих органов в Соединенных Штатах», — сообщила Telegram.

Дуров предложил инвесторам TON план возврата денег
Технологии и медиа
Фото: Andy Wong / AP

Структуры Telegram привлекли на создание TON $1,7 млрд инвестиций. Запуск блокчейн-проекта был запланирован на октябрь 2019 года, но Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась в суде временного запрета на это. Инвесторы в свою очередь согласились перенести конечные сроки по запуску TON на 30 апреля этого года, однако судебные слушания по делу все еще идут. 24 апреля окружной суд Нью-Йорка признал Gram ценными бумагами и временно запретил передачу токенов первоначальным покупателям -175 инвесторам, которые приобрели права на криптовалюту в начале 2018 года.

Вслед за решением суда Telegram направила инвесторам письмо, в котором предложила план возврата денежных средств в случае проигрыша в деле. Команда компании предложила несколько вариантов, первый из которых — возврат 72% вложенных средств. В качестве альтернативного варианта у инвесторов есть возможность получить 110% первоначальных вложений к 30 апреля 2021 года.

Если же Telegram не получит разрешения на выпуск криптовалюты до этого времени, компания планирует погасить долг перед инвесторами за счет выручки от продажи собственного капитала.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Павел Дуров
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