Рекордное число россиян в первый раз взяли микрозаймы в 2024 году

За год новыми клиентами МФО стали 6,4 млн человек, подсчитал ЦБ. Россияне активно набирали самые дорогие займы и кредитовались, покупая товары на маркетплейсах

Фото: Андрей Любимов / РБК

По итогам 2024 года число уникальных клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в России достигло 14,8 млн человек, сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков на MFO Russia Forum. Как следует из его презентации, за прошлый год клиентская база МФО увеличилась почти на четверть (+24%), на этот рынок пришло рекордное число новых заемщиков — 6,4 млн человек.

«Это дедублицированные, уникальные граждане, то есть людей очень-очень много», — прокомментировал Кочетков, передает корреспондент РБК. Он при этом подчеркнул, что данные предварительные и могут уточняться.

Согласно расчетам ЦБ, примерно треть новых клиентов — 2 млн граждан — привлекли компании, которые выдают займы «до зарплаты» и работают в онлайне. «2 млн человек, с нашей точки зрения, — это те люди, которые берут займы по максимально возможной на нашем рынке процентной ставке», — отметил Кочетков.

«На втором месте (по притоку. — РБК) — 1,8 млн человек — это маркетплейсы. Но если честно, не будем называть компанию, но это вообще один маркетплейс, который привлек такое количество граждан на наш рынок», — продолжил глава департамента ЦБ. Из всех российских маркетплейсов только Ozon имеет в контуре своей группы микрофинансовую компанию.

Пятая часть новых клиентов МФО — 1,3 млн граждан — в 2024 году оформили POS-займы, то есть ссуды на покупку товаров. «POS-займы сильно растут как за счет традиционных микрофинансовых организаций, так и за счет, как мы их для себя называем, «банковских МФО», — прокомментировал Кочетков. Он также добавил, что еще примерно 0,7 млн человек в прошлом году стали клиентами исключительно МФО, которые входят в банковские группы. «Здесь достаточно нехарактерные займы для нашего рынка, они более длинные, и они под меньшие процентные ставки», — отметил глава департамента ЦБ.

Особое внимание регулятора также привлекли игроки, выдающие дорогие займы нерезидентам — за год их клиентская база выросла на 0,5 млн человек. «Резкий рост произошел за счет того, что опять-таки одна компания выдает большое количество дорогих займов людям, которые приехали трудиться на территорию нашей страны», — заключил Кочетков.

Ранее Банк России зафиксировал рекордный прирост портфеля микрофинансовых компаний: в 2024 году он увеличился на 41%, до 624 млрд руб. — это рекорд за все время раскрытия статистики с 2015 года.