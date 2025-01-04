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Финансы ,  
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Как средний долг россиянина коллекторам упал ниже ₽200 тыс. Инфографика

Средний долг россиянина коллекторам упал ниже 200 тыс. рублей впервые за 3 года

Средняя сумма долга россиянина перед коллекторами в 2024 составила 196 тыс. рублей по итогам года. К таким выводам пришли в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (есть у РБК). Этот уровень выше только результатов 2001 года, когда средняя сумма составляла 179 тыс. руб.

В 2022 году она вырастала до 214 тыс. руб., в 2023 году — до 210 тыс. руб.

Наиболее распространены долги до 50 тыс. руб. — их доля в 2024 году составляла 31%.; от 50 тыс. до 200 тыс. руб — 26%; от 200 тыс. до 500 тыс. руб — 22%; от 500 тыс. до 1 млн руб. — 12%; доля долгов свыше 1 млн руб. составляла 9%.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

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Теги
Мария Лозовая, Юлия Кошкина
коллекторы россияне Долги кредиты
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