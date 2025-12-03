Силуанов заявил о «полном меню» инвестора после размещения ОФЗ в юанях

Минфин привлек 20 млрд юаней при размещении двух выпусков ОФЗ в китайской валюте. Большую часть объема новых облигаций выкупили институциональные инвесторы, на розничных пришлась доля 15,9%.

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

У инвесторов есть «полное меню» — вкладываться в рубль или в юани, заявил в интервью Радио РБК министр финансов Антон Силуанов, комментируя размещение двух выпусков дебютных облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом, номинированным в китайской валюте.

«Если кто то хочет захеджировать инвестиции в валюте, может это сделать», — сказал он.

Полностью интервью с Антоном Силуановым выйдет 3 декабря на Радио и телеканале РБК.

По его словам, спрос при размещении превзошел ожидания Минфина. «Мы видели интерес к юаневым бумагам и даже большой интерес был к бумагам три с небольшим года. У нас было два выпуска: 3 и 7,5 лет, поэтому короткие выпуски пользовались особым спросом. Поэтому мы приняли решение цену отсечения даже чуть понизить в сравнении с первоначальными нашими ориентирами», — объяснил министр.

В процессе сбора книги заявок ставки купонов удалось снизить от первоначальных предельных ориентиров на 50 б.п. для обоих выпусков, подчеркнули в пресс-службе Минфина.