Эксклюзив

В ВТБ назвали снижение ставки ЦБ в декабре «новогодним подарком»

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Банк России может взять паузу в снижении ставки на последнем заседании в этом году, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, «консерватизм» ЦБ может сохраниться и в первом квартале 2026 года
Дмитрий Пьянов
Дмитрий Пьянов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Снижение ключевой ставки на ближайшем декабрьском заседании совета директоров Банка России будет «новогодним подарком» россиянам, это не базовый сценарий, заявил в интервью Радио РБК первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на форуме ВТБ «Россия зовет!»

«В принципе, возможны два исхода, для денежно-кредитной политики они равнозначно мягкие или крепкие — как угодно можно посмотреть. Первый — оставление ставки 16,5% неизменной с аргументацией, что нас ожидает турбулентный первый квартал из-за повышения НДС, который неизбежно в течение нескольких месяцев переставит цены вверх на некоторые продукты и услуги в индексе потребительских цен и скорректирует инфляционные ожидания. Это первый сценарий, для нас он является базовым. Возможен «новогодний подарок» россиянам — символическое снижение [ставки] с 16,5 до 16%. Можно кинуть монетку, ни у кого нет разумного набора данных, чтобы склониться в то или иное решение», — сказал топ-менеджер.

Он напомнил, что среднесрочный прогноз Банка России предполагает среднюю ключевую ставку на 2026 год в диапазоне 13-15%.

«Наш внутренний прогноз предполагает: 16,5% — вход в 2026 год, 13% — выход с движением средней ключевой ближе к верхней границе этого диапазона», — сказал Пьянов.

По его словам, «наибольший консерватизм» ЦБ в возможном смягчении денежно-кредитной политики будет проявляться в первом квартале. Это связано с сочетанием двух факторов — повышением НДС с начала года и переносом этой налоговой нагрузки в цены, а также с прогнозируемым ослаблением рубля. Согласно ожиданиям экспертов, в начале 2026 года поддержку национальной валюте перестанут оказывать операции Банка России на внутреннем валютном рынке — ЦБ почти вдвое сократит продажи валюты, которые происходят для зеркалирования операций Минфина в рамка бюджетного правила.

Полную версию интервью Пьянова смотрите на телеканале РБК 3 декабря.

