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Allergan $153 (+18,6%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
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Бизнес заявил о риске «паралича» из-за правил цифровой подписи
L’Oreal, Unilever, X5 Retail Group и другие компании направили Дмитрию Медведеву письмо с критикой законопроекта о цифровой подписи. Бизнес опасается коллапса электронного документооборота. Против поправок выступил и Сбербанк
Дмитрий Медведев (Фото: Александр Корольков / РИА Новости)

Крупнейшие ретейлеры и производители потребительских товаров направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с критикой поправок в законодательство об электронной цифровой подписи, которые разрабатываются профильными ведомствами на протяжении двух лет. В письме исполнительного директора некоммерческого партнерства ECR (объединяет X5 Retail Group, Unilever, L’Oreal, Metro Cash& Carry и еще более 70 компаний) Максимилиана Мусселиуса говорится, что предлагаемые поправки повлекут дополнительные расходы ретейлеров и государства и потенциально могут парализовать деятельность компаний. Представитель ECR Елена Ткаченко подтвердила РБК отправку письма. В пресс-службе правительства не ответили на момент публикации.

Отрицательный отзыв на данный законопроект в правительство также направил Сбербанк, рассказали РБК три источника — в одной из ИT-компании, в правительстве и в самом банке. Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

Как хотят модернизировать законодательство об электронных цифровых подписях и почему крупный бизнес выступает против — разбирался РБК.

Подписи, усиленные государством

Авторы обращения напоминают, что 10 июня заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак направил в правительство поправки, по которым юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут получать усиленную квалифицированную электронную подпись исключительно в удостоверяющем центре Федеральной налоговой службы; банки, платежные системы и другие финансовые организации — в удостоверяющем центре Банка России; а госслужащие — в удостоверяющем центре Федерального казначейства.

Усиленная квалифицированная электронная подпись является аналогом собственноручной подписи и создается с помощью сертифицированных ФСБ средств шифрования. Она позволяет организациям и физлицам обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде. На данный момент подобную подпись имеют право выдавать аккредитованные Минкомсвязью удостоверяющие центры. В стране почти 500 подобных центров. Согласно поправкам, эти центры смогут выдавать усиленную квалифицированную подпись только физлицам. При этом требования для таких центров планируют ужесточить — установить порог собственных средств не менее чем в 1 млрд руб. и ввести для них уголовную ответственность «за заведомо умышленные действия сотрудников». Это, по мнению авторов законопроекта, должно сократить мошеннические действия с использованием электронных подписей.

Еще одно изменение — документы предлагается подписывать не одной, а двумя усиленными квалифицированными подписями одновременно. Руководитель организации должен будет ставить на документе подпись юридического лица и личную цифровую подпись как физического лица.

Представитель пресс-службы «Единой России» подтвердил, что законопроект был направлен в правительство «для получения отзыва и последующего ускорения процесса принятия документа в первом чтении».

Андрей Турчак (Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС)

Чем недоволен бизнес

В письме ECR отмечается, что наличие единственного удостоверяющего центра, выдающего сертификаты всем юрлицам и индивидуальным предпринимателям, в случае возникновения технических проблем может привести к тому, что «деятельность организаций будет парализована». А существующая сейчас система из множества аккредитованных удостоверяющих центров позволяет минимизировать эти риски.

Необходимость использования сразу двух подписей повлечет затраты на модернизацию информационных систем организаций, чтобы они могли одновременно проверять нескольких электронных подписей на одном документе, указали в ECR, не уточнив оценку предполагаемых расходов. Предложенная схема также вдвое увеличит время обработки и проверки запроса внешними системами при подписании документа, считают авторы обращения.

«Предложенная в законопроекте «монополия» порождает риски возможности блокировки операционной деятельности хозяйствующих субъектов и риски для стабильности предпринимательской деятельности, а необходимость использовать одновременно две усиленные квалифицированные подписи может привести к замедлению электронного документооборота и высоким затратам на модернизацию информационных систем. Кроме того, появляется риск нарушения личных прав граждан, так как их персональные данные могут быть скомпрометированы из-за обязанности использовать личные электронные подписи для служебных целей», — говорит источник РБК в одном из крупных банков.

Представитель X5 Retail Group, отметил, что их компания разделяет приведенные в письме опасения и аргументы.

Принятие законопроекта в предложенном варианте скажется на конечных пользователях услуги, соглашается Анастасия Лабуцкая, советник гендиректора компании «СКБ Контур», которая имеет собственный удостоверяющий центр. «Во-первых, будет нарушен принцип одного окна и технического сопровождения, ведь юрлицам придется обращаться как минимум в два различных места. Во-вторых, кратно возрастет трафик передаваемых документов, что может стать критичным для систем и привести к коллапсу в электронном документообороте», — отметила она. Кроме того, в предложенной схеме не проработан вопрос отзыва электронных доверенностей. По словам Лабуцкой, подпись физлица можно отозвать только по его собственному заявлению, в итоге уже уволенный сотрудник может продолжать действовать от имени компании.

По ее мнению, предложенное регулирование негативно скажется на бизнесе коммерческих удостоверяющих центров. «Выпуск сертификатов электронной подписи для юрлиц составляют 95% от всего объема выдаваемых усиленных квалифицированных подписей, и, если эту функцию передадут государству, у рынка пропадет стимул развиваться», — опасается Анастасия Лабуцкая. Она считает, что «навести порядок» на рынке можно и без госмонополии, например закрепив обязанность личного присутствия при выдаче усиленной квалифицированной подписи или введя систему одобрения заявок на выпуск сертификатов со стороны ФНС.

Источник РБК в Совете Федерации сообщил, что им известна позиция бизнеса. «В адрес правительства направлены различные позиции по данному вопросу. Мы уверены, что правительство не оставит их без внимания и даст положительное заключение на оптимальную редакцию законопроекта», — пояснил он. Кроме того, ко второму чтению законопроекта пройдут консультации, в том числе на площадке совета по цифровой экономике при Совете Федерации, и в законопроект будут внесены поправки, учитывающие интересы всех заинтересованных сторон, сказал он.

История вопроса

В начале 2017 года Минкомсвязи предлагало лишить частные компании права выдавать усиленную квалифицированную подпись, оставив такие полномочия только госструктурам. Предложение объяснялось тем, что частные компании допускают нарушения, и ведомства не могут доверять выданным ими подписям. Однако инициативу не поддержало экспертное сообщество. В частности, как сообщали «Ведомости», в отзыве экспертного совета при правительстве отмечалось, что государство не сможет оперативно наладить выдачу электронных подписей, новая система разрушит созданный бизнес и приведет к увольнению 15 тыс. квалифицированных сотрудников, работающих в аккредитованных центрах. Позже негативный отзыв на законопроект дало и Минэкономразвития, указав на то, что реализация инициативы потребует значительных бюджетных расходов, несет административные и иные риски, способные негативно повлиять на развитие рынка по созданию и выдаче квалифицированных сертификатов. Против был и Центробанк, поскольку многие финансовые организации имеют собственные аккредитованные удостоверяющие центры.

Авторы: Мария Коломыченко, Александра Посыпкина, Наталья Галимова, Ольга Дубравицкая
Теги: Андрей Турчак, Минкомсвязи, цифровая подпись, ФНС
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