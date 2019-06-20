Бизнес заявил о риске «паралича» из-за правил цифровой подписи

Усиленная квалифицированная электронная подпись является аналогом собственноручной подписи и создается с помощью сертифицированных ФСБ средств шифрования. Она позволяет организациям и физлицам обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде. На данный момент подобную подпись имеют право выдавать аккредитованные Минкомсвязью удостоверяющие центры. В стране почти 500 подобных центров. Согласно поправкам, эти центры смогут выдавать усиленную квалифицированную подпись только физлицам. При этом требования для таких центров планируют ужесточить — установить порог собственных средств не менее чем в 1 млрд руб. и ввести для них уголовную ответственность «за заведомо умышленные действия сотрудников». Это, по мнению авторов законопроекта, должно сократить мошеннические действия с использованием электронных подписей.

Еще одно изменение — документы предлагается подписывать не одной, а двумя усиленными квалифицированными подписями одновременно. Руководитель организации должен будет ставить на документе подпись юридического лица и личную цифровую подпись как физического лица.

Представитель пресс-службы «Единой России» подтвердил, что законопроект был направлен в правительство «для получения отзыва и последующего ускорения процесса принятия документа в первом чтении».

Андрей Турчак (Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС)

Чем недоволен бизнес

В письме ECR отмечается, что наличие единственного удостоверяющего центра, выдающего сертификаты всем юрлицам и индивидуальным предпринимателям, в случае возникновения технических проблем может привести к тому, что «деятельность организаций будет парализована». А существующая сейчас система из множества аккредитованных удостоверяющих центров позволяет минимизировать эти риски.

Необходимость использования сразу двух подписей повлечет затраты на модернизацию информационных систем организаций, чтобы они могли одновременно проверять нескольких электронных подписей на одном документе, указали в ECR, не уточнив оценку предполагаемых расходов. Предложенная схема также вдвое увеличит время обработки и проверки запроса внешними системами при подписании документа, считают авторы обращения.

«Предложенная в законопроекте «монополия» порождает риски возможности блокировки операционной деятельности хозяйствующих субъектов и риски для стабильности предпринимательской деятельности, а необходимость использовать одновременно две усиленные квалифицированные подписи может привести к замедлению электронного документооборота и высоким затратам на модернизацию информационных систем. Кроме того, появляется риск нарушения личных прав граждан, так как их персональные данные могут быть скомпрометированы из-за обязанности использовать личные электронные подписи для служебных целей», — говорит источник РБК в одном из крупных банков.

Представитель X5 Retail Group, отметил, что их компания разделяет приведенные в письме опасения и аргументы.

Принятие законопроекта в предложенном варианте скажется на конечных пользователях услуги, соглашается Анастасия Лабуцкая, советник гендиректора компании «СКБ Контур», которая имеет собственный удостоверяющий центр. «Во-первых, будет нарушен принцип одного окна и технического сопровождения, ведь юрлицам придется обращаться как минимум в два различных места. Во-вторых, кратно возрастет трафик передаваемых документов, что может стать критичным для систем и привести к коллапсу в электронном документообороте», — отметила она. Кроме того, в предложенной схеме не проработан вопрос отзыва электронных доверенностей. По словам Лабуцкой, подпись физлица можно отозвать только по его собственному заявлению, в итоге уже уволенный сотрудник может продолжать действовать от имени компании.

По ее мнению, предложенное регулирование негативно скажется на бизнесе коммерческих удостоверяющих центров. «Выпуск сертификатов электронной подписи для юрлиц составляют 95% от всего объема выдаваемых усиленных квалифицированных подписей, и, если эту функцию передадут государству, у рынка пропадет стимул развиваться», — опасается Анастасия Лабуцкая. Она считает, что «навести порядок» на рынке можно и без госмонополии, например закрепив обязанность личного присутствия при выдаче усиленной квалифицированной подписи или введя систему одобрения заявок на выпуск сертификатов со стороны ФНС.

Источник РБК в Совете Федерации сообщил, что им известна позиция бизнеса. «В адрес правительства направлены различные позиции по данному вопросу. Мы уверены, что правительство не оставит их без внимания и даст положительное заключение на оптимальную редакцию законопроекта», — пояснил он. Кроме того, ко второму чтению законопроекта пройдут консультации, в том числе на площадке совета по цифровой экономике при Совете Федерации, и в законопроект будут внесены поправки, учитывающие интересы всех заинтересованных сторон, сказал он.