Минфин заложил рост расходов на обслуживание госдолга

Минфин: к 2026 году расходы на госдолг могут вырасти до ₽3,4 трлн, или 1,7% ВВП

Из-за роста заимствований и увеличения их стоимости, в том числе за счет роста ставок, расходы на обслуживание госдолга вырастут вдвое, прогнозирует Минфин. Но даже при их максимуме в 1,7% ВВП эксперты не видят рисков для бюджета

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В ближайшие три года Минфин вдвое увеличит расходы на обслуживание государственного долга, следует из «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Согласно прогнозу ведомства, в 2023 году соответствующие траты могут составить 1% от ВВП (1,6 трлн руб.) и дальше продолжат ежегодно расти. В 2024-м по этой статье заложены расходы в размере 1,3% ВВП (2,4 трлн руб.), а в 2025-м — 1,5% ВВП (2,9 трлн руб.). По итогам 2026 года расходы на обслуживание госдолга достигнут 1,7% ВВП — 3,4 трлн руб.

Рост расходов на обслуживание госдолга будет сопровождаться и ростом объема долга. По итогам 2023 года совокупный (внутренний и внешний) госдолг России может составить 29,2 трлн руб., считают в Минфине. По итогам 2024 года объем государственного долга составит 32,5 трлн руб. (18,1% ВВП), 2025-го — 35,9 трлн руб. (18,8% ВВП) и 2026-го — 40,1 трлн руб. (19,8% ВВП), говорится в пояснительной записке к законопроекту о бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Кроме непосредственно роста заимствований на расходы по обслуживанию долга повлияют и высокие ставки, сохраняющиеся в экономике, отмечают опрошенные РБК аналитики. После трех подряд раундов повышения ключевая ставка Банка России сейчас составляет 13% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала, что высокие ставки могут сохраняться «продолжительное время».

Почему обслуживать госдолг станет дороже

В 2023 году произошел существенный рост госдолга (как внутреннего, так и внешнего), в том числе за счет государственных гарантий, говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. «Структурная трансформация экономики в условиях западных санкций привела к увеличению роли государства в экономике», — констатирует эксперт.

«Рост заимствований ОФЗ нетто, то есть привлечения с учетом погашений, составит 900 млрд руб. в 2024 году по причине роста государственных расходов сверх нормативов бюджетного правила. Напомню, что в 2024-м бюджетное правило смягчено за счет повышения цены отсечки по нефти до $60 за баррель, что высвобождает около 2 трлн руб. на расходы», — добавляет старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин.

По итогам 2022 года госдолг составлял 22,8 трлн руб. (14,9% ВВП), из них 18,8 трлн руб. пришлось на внутренний долг, чуть больше 4 трлн руб. — на внешний. В 2023 году Минфин ожидает, что внутренний долг достигнет 23,2 трлн руб., внешний — почти 6 трлн руб., следует из пояснительной записки к закону о федеральном бюджете. Общий уровень госдолга в России находится на очень комфортных уровнях — во многих развивающихся странах он выше 60%, а в развитых выше 110%, отмечает аналитик «Альфа-Капитала» Александр Джиоев.

Одновременно с ростом заимствований растет и их стоимость. Во второй половине 2023 года ключевая ставка стала двузначной, напоминает Коныгин. «1% роста ставки за год приводит к росту расходов свыше 150 млрд руб. в год на обслуживание долга», — дает оценку эксперт.

В дальнейшем ставка может расти, не исключает Васильев. По его прогнозу, до конца 2023 года ЦБ может повысить ее с текущих 13 до 15%, а в 2024-м средняя ключевая ставка может составить 12%. «В результате возрастут доходности ОФЗ и стоимость обслуживания госдолга», — говорит эксперт.

Минфин разместил несколько выпусков ОФЗ с плавающей ставкой (ОФЗ-ПК с привязкой к ставке межбанковского кредитования RUONIA), и вместе со ставкой будет расти стоимость обслуживания и по старым долгам. «Новые заимствования тоже увеличивают эту статью расходов, но не так сильно», — отмечает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

К чему может привести рост расходов на обслуживание госдолга

Увеличение госрасходов на обслуживание долга может вытеснять расходы на другие, в том числе более производительные, траты бюджета, объясняет Васильев. С этим согласен и Коныгин: «Любое повышение расходов на обслуживание долга «отнимает» долю расходов на другие статьи. Минфин ранее выступал против повышения доли госдолга, однако в текущих условиях принял решение сделать политику более мягкой для выполнения целей бюджета».

Но даже максимальный показатель расходов на обслуживание долга в 1,7% ВВП собеседники РБК не считают создающим риски для бюджета. С очень низкого уровня расходы поднимаются до достаточно низкого, оценивает ситуацию Табах. По его мнению, и расходы в 2% на обслуживание государственного долга будут достаточно безопасны для бюджета. С тем, что 2% также являются комфортным уровнем, согласен и Васильев.

В последние годы расходы на обслуживание государственного долга не превышали 1% ВВП, что было связано со стабильной траекторией роста экономики, продолжает Коныгин. Но этот показатель нельзя назвать эталоном, считает эксперт. «С 2020 года политика Минфина стала более мягкой для выхода из кризиса. Поддержка экономики усилилась через бюджетный канал. Бюджетное правило было смягчено. Сейчас такие условные показатели лишены смысла», — объясняет эксперт.

«До 2020 года бюджет был в очень хорошем положении, а в 2020-м и большую часть 2021-го ставки были на исторически низком уровне — поэтому низким был долг, низкими ставки, и все вместе давало низкие расходы на обслуживание», — соглашается Антон Табах.