Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд

Количество граждан, которые объявили себя финансово несостоятельными, превысило 140 тыс. человек. Чаще всего о несостоятельности заявляют в Калмыкии, Пензенской и Волгоградской областях

В январе—сентябре 2019 года российские суды признали банкротами 46,7 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года (рост на 53,9%), следует из данных «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Число новых физлиц-банкротов только за девять месяцев превысило значение 2018 года: тогда оно составило 43,9 тыс. человек — максимум за время существования процедуры.

Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет. За четыре года ею воспользовалось 140,9 тыс. россиян. «Арбитражные управляющие отработали технологии, а суды — практику рассмотрения таких дел. Все больше граждан знает о банкротстве и его преимуществах», — объясняет растущую динамику персональных банкротств руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

Чаще всего о финансовой несостоятельности заявляют жители Калмыкии, Пензенской и Волгоградской областей. Эти регионы с конца прошлого года входят в тройку лидеров по числу банкротств в пересчете на 100 тыс. жителей. По данным «Федресурса», в первом полугодии на 100 тыс. россиян приходилось 84 банкрота.

Потенциальных банкротов в России гораздо больше, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По статистике за первое полугодие 2019 года, объявить себя финансово несостоятельными могли 751,7 тыс. россиян, или 1,3% заемщиков. К ним относятся граждане, чей долг превышает 500 тыс. руб., а просрочка хотя бы по одному кредиту — 90 дней.

Как следует из данных «Федресурса» за первое полугодие (более свежих пока нет), процедуру банкротства чаще всего инициируют сами должники: на такие дела приходится 89,8% всех производств. Доля конкурсных кредиторов, среди которых могут быть банки, составляет 8,2%. В 78% случаев у должника нет имущества, которое можно было бы реализовать для погашения обязательств. В первом полугодии объем требований по завершенным банкротным процедурам превысил 119,1 млрд руб., но с граждан взыскали менее 4 млрд руб.