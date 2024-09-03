Банки оценили спрос на кредитные каникулы в приграничных регионах

Банки не отмечают большого числа обращений от пострадавших жителей Курской, Белгородской и Брянской областей на предоставление кредитных каникул. Но их число может вырасти после того, как люди решат вопросы первой необходимости

Крупные российские банки оценили количество обращений о кредитных каникулах от заемщиков из Курской, Белгородской и Брянской областей. В некоторых из них речь идет лишь о единичных случаях, у ряда кредитных организаций число обращений доходит до нескольких тысяч, но это малая доля клиентов в этих регионах, рассказали РБК их представители.

В августе 2024 года ЦБ в информационном письме сообщил о праве жителей этих регионов получить отсрочку платежей на срок до шести месяцев по кредитам, если граждане были вынуждены эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации или потеряли имущество «в результате произошедших событий». На кредитные каникулы могут рассчитывать заемщики, размер кредита которых не превышает 15 млн руб. по ипотеке, 1,6 млн руб. — по автокредитам, 150 тыс. руб. — по кредитным картам или 450 тыс. руб. — по остальным кредитам и займам.

С 10 августа 2024 года в этих трех регионах действует режим контртеррористической операции, в Курской области также объявлен режим ЧС федерального характера. 6 августа в Курскую область вторглись подразделения ВСУ, там теперь продолжаются боевые действия. Власти последний раз давали обобщенную информацию о масштабе вторжения 12 августа — по словам врио губернатора Алексея Смирнова, под контролем ВСУ тогда находились 28 населенных пунктов Курской области. Белгородская и Брянская области подвергаются частым обстрелам со стороны Украины. Первый вице-премьер Денис Мантуров 22 августа отмечал, что из опасных районов Курской области эвакуировано 115 тыс. человек. Им полагаются разовые выплаты в размере 10 тыс. руб. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова на ту же дату, из восьми районов региона выехали 133 тыс. человек.

Как банки оформляют кредитные каникулы

ВТБ на данный момент зафиксировал несколько тысяч обращений от клиентов-физлиц, что не превышает 10% от общего числа клиентов банка в Курской, Белгородской и Брянской областях, сказал представитель банка. Он заверил, что все заявки одобрены. «Мы предполагаем, что некоторые клиенты еще не успели обратиться за поддержкой. Поэтому ожидаем, что число заявок на предоставление кредитных каникул и реструктуризации увеличится», — говорит представитель ВТБ. По его словам, для жителей перечисленных регионов ВТБ предлагает кредитные каникулы на шесть месяцев без ограничений по сумме. Объем заявок на реструктуризацию кредитной задолженности от клиентов — юридических лиц превысил 2,2 млрд руб.

Россельхозбанк получил 646 обращений на общую сумму 289 млн руб. на пролонгацию кредитов от жителей трех областей, рассказал представитель банка. Он уточнил, что 108 заявлений подано на отсрочку платежей по ипотеке на общую сумму 162 млн руб., 490 заявлений — по потребительским кредитам на сумму 124 млн руб., 48 заявлений — по кредитным картам на сумму 3 млн руб. «Реструктуризация кредитов происходит в соответствии с нормами закона № 106-ФЗ («О кредитных каникулах». — РБК) и распространяется на все виды кредитных договоров, полученных в Россельхозбанке: ипотека, потребительские кредиты и кредитные карты», — уточнил представитель банка.

«В Росбанк поступают точечные обращения от клиентов из приграничных регионов. Мы их оперативно рассматриваем. Всем клиентам, кто обратится в Росбанк, будет оказана поддержка и предложены инструменты для снижения кредитной нагрузки», — рассказал представитель банка.

Промсвязьбанк фиксирует единичные обращения на предоставление кредитных каникул по ипотеке и потребительским кредитам от заемщиков из приграничных регионов, банк рассмотрел и удовлетворил все заявки в рамках собственной программы, рассказал его представитель. По этой программе заемщики могут получить отсрочку платежей на срок до шести месяцев без ограничений по сумме кредита, уточнил он.

В Ренессанс Банк для снижения финансовой нагрузки обратилось около 1% заемщиков из приграничных регионов, говорит директор департамента по работе с проблемными кредитами банка Александр Кулинич. «Примерно в половине случаев банком были предоставлены каникулы на условиях закона о кредитных каникулах. Прочим обратившимся предлагались собственные программы банка, в зависимости от индивидуальных потребностей: каникулы от одного до шести месяцев, временное уменьшение размера платежа. В индивидуальных случаях — частичное или полное освобождение от обязательств», — рассказал Кулинич. Ренессанс Банк пока не фиксирует негативной динамики по просрочке на приграничных территориях по сравнению с другими регионами из-за «незначительной доли заемщиков» в этих областях. Заемщики из этих областей ухудшили темпы погашения долга, так как сейчас у них есть другие приоритетные траты, говорит Куличин: помощь родственникам из приграничных районов, экономия денежных средств в условиях нестабильности, принятие решений о переезде в другой регион и т.д.

Абсолют Банк получил единичные обращения от клиентов, которые оформляли автокредиты, говорит директор департамента кредитования розничного бизнеса Елена Ковырзина: «Обращений поступило мало, так как у банка в Курской, Брянской и Белгородской областях нет отделений и количество кредитов, выданных клиентам, зарегистрированных в данных регионах, незначительное». Кредитные каникулы банк оформляет в соответствии с условиями 353-ФЗ («О потребительском кредите»), если заявки не соответствуют его требованиям, то банк реструктурирует задолженность по собственной программе.

Почта Банк предоставил наибольшее число кредитных каникул заемщикам из Курской и Белгородской областей, сказал представитель банка, не назвав точных показателей. Он добавил, что в Брянской области число обращений за каникулами носит единичный характер, а в целом банк не фиксирует в августе 2024 года ухудшения платежной дисциплины у заемщиков в приграничных регионах. Почта Банк оформляет кредитные каникулы на срок до шести месяцев без ограничений суммы задолженности.

«Альфа-банк собирает обращения и индивидуально их рассматривает», — сказал представитель банка, не раскрыв конкретные показатели. «Процесс организован в полном соответствии с рекомендациями ЦБ», — сообщила пресс-служба Экспобанка.

Сбербанк принял дополнительные меры для жителей Курской и Белгородской областей: вне зависимости от обращения клиентов в банк заемщикам будет предоставлена реструктуризация по всем видам кредитов с отсрочкой платежей на три месяца, без начисления процентов, банк также приостановил взыскание просроченной задолженности, рассказал представитель «Сбера». Для оформления более длительных кредитных каникул банк использует собственную программу реструктуризации или 353-ФЗ. Данных по обращениям он не раскрыл.

Будет ли расти число обращений

По словам Кулинича из Ренессанс Банка, снижение числа обращений пока не ожидается, так как ситуация в регионе на текущий момент продолжает оставаться сложной: «Предполагаем, что еще не все клиенты, покинувшие приграничные районы, обратились к кредиторам, так как у них есть более насущные вопросы».

«Небольшое количество обращений за кредитными каникулами от жителей Курской, Белгородской и Брянской областей может быть связано с тем, что сейчас люди больше обеспокоены сохранением жизни, здоровья и имущества. Они решают вопросы с переселением, обустройством на новом месте», — соглашается адвокат, соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов. Он предполагает, что число обращений за предоставлением кредитных каникул может увеличиться, после того как появится ясность насчет будущего места жительства, а также с окончанием актуальных сейчас предшкольных хлопот.

Относительно небольшое число обращений может объясняться тем, что заемщики могут быть недостаточно информированы о возможности получения отсрочки платежей, а также могут надеяться на скорое разрешение ситуации, объясняет директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева.

«Скорее всего, количество обращений будет расти по мере того, как ситуация в пострадавших регионах стабилизируется и жители осознают свои финансовые возможности и обязательства», — допускает она.

Государство упростило процедуру получения кредитных каникул и ориентирует банки на оперативное и небюрократичное рассмотрение заявок, поэтому следует ожидать высокую долю одобрений, продолжает Титов. Но для того, чтобы максимизировать шансы на получение кредитных каникул, он рекомендует самим заемщикам предварительно изучить условия программ поддержки и собрать необходимые документы. «Чем больше документов будет представлено в подтверждение трудной жизненной ситуации, тем выше шансы на одобрение кредитных каникул», — считает юрист.

Для увеличения шансов нужно как можно быстрее подать заявку, сопровождая ее максимально полным пакетом документов, подтверждающих их право на отсрочку платежей, соглашается Яковлева. «Это могут быть справки о месте жительства, подтверждающие пребывание в зоне чрезвычайной ситуации, а также документы, подтверждающие утрату имущества. Важно внимательно следовать инструкциям банка и при необходимости обращаться за консультацией, чтобы избежать ошибок и недоразумений при подаче заявки», — резюмирует она.