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Татнефть ₽649,5 (+1,29%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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«Уралсиб» передадут в доверительное управление после смерти Когана
После смерти Владимира Когана до разрешения вопросов с наследованием акций «Уралсиба» контрольный пакет перейдет в доверительное управление одному из членов семьи. Соответствующее ходатайство подано в ФАС
Фото: Сергей Николаев / Ведомости / ТАСС

После смерти санатора и владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана пакет принадлежавших ему акций перейдет в доверительное управление одному из членов семьи, сообщил РБК представитель банка. В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) уже поступило ходатайство о приобретении прав на доверительное управление 81,8% акций «Уралсиба».

«Это абсолютно протокольная процедура в рамках управления активами до определения наследников. Передача права управления активами кому-либо из сторонних лиц, не входящих в круг членов семьи Коган, не предполагается», — сказал РБК представитель «Уралсиба».

Владимир Коган был единственным частным санатором в России, он получил пакет акций «Уралсиба» в 2015 году. Летом 2018 года Коган перенес инсульт, спустя год после болезни он умер. По состоянию на 30 июня 2019 года в отношении принадлежавшего ему пакета акций проводилась процедура оформления прав в порядке наследования, сообщалось в отчетности банка по МСФО за первое полугодие 2010 года.

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Во время болезни отца банком управлял его старший сын 31-летний Евгений Коган. После смерти Владимира Когана в июне 2019 года он возглавил наблюдательный совет банка, а сейчас получит его акции в доверительное управление до определения наследников, уточнил РБК источник, близкий к банку.

По российскому законодательству вступить в права наследования можно не раньше, чем через полгода после смерти наследодателя. После того как будут определены наследники Владимира Когана, ЦБ рассмотрит вопрос о смене инвестора санируемого «Уралсиба», сообщала пресс-служба регулятора. План финансового оздоровления «Уралсиба» рассчитан до 2025 года. В настоящее время банк соблюдает все нормативы.

Пакет акций умершего банкира может передаваться в доверительное управление не только члену семьи. Так, в 2015 году после смерти основателя и владельца 32% акций банка «Возрождение» Дмитрия Орлова наследники передали его пакет в доверительное управление другу семьи Алексею Крапивину.

Автор: Павел Казарновский
Теги: «Уралсиб», Владимир Коган
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