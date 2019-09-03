«Уралсиб» передадут в доверительное управление после смерти Когана

После смерти санатора и владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана пакет принадлежавших ему акций перейдет в доверительное управление одному из членов семьи, сообщил РБК представитель банка. В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) уже поступило ходатайство о приобретении прав на доверительное управление 81,8% акций «Уралсиба».
«Это абсолютно протокольная процедура в рамках управления активами до определения наследников. Передача права управления активами кому-либо из сторонних лиц, не входящих в круг членов семьи Коган, не предполагается», — сказал РБК представитель «Уралсиба».
Во время болезни отца банком управлял его старший сын 31-летний Евгений Коган. После смерти Владимира Когана в июне 2019 года он возглавил наблюдательный совет банка, а сейчас получит его акции в доверительное управление до определения наследников, уточнил РБК источник, близкий к банку.