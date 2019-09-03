«Уралсиб» передадут в доверительное управление после смерти Когана

После смерти Владимира Когана до разрешения вопросов с наследованием акций «Уралсиба» контрольный пакет перейдет в доверительное управление одному из членов семьи. Соответствующее ходатайство подано в ФАС

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После смерти санатора и владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана пакет принадлежавших ему акций перейдет в доверительное управление одному из членов семьи, сообщил РБК представитель банка. В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) уже поступило ходатайство о приобретении прав на доверительное управление 81,8% акций «Уралсиба».

«Это абсолютно протокольная процедура в рамках управления активами до определения наследников. Передача права управления активами кому-либо из сторонних лиц, не входящих в круг членов семьи Коган, не предполагается», — сказал РБК представитель «Уралсиба».

Владимир Коган был единственным частным санатором в России, он получил пакет акций «Уралсиба» в 2015 году. Летом 2018 года Коган перенес инсульт, спустя год после болезни он умер. По состоянию на 30 июня 2019 года в отношении принадлежавшего ему пакета акций проводилась процедура оформления прав в порядке наследования, сообщалось в отчетности банка по МСФО за первое полугодие 2010 года.

Во время болезни отца банком управлял его старший сын 31-летний Евгений Коган. После смерти Владимира Когана в июне 2019 года он возглавил наблюдательный совет банка, а сейчас получит его акции в доверительное управление до определения наследников, уточнил РБК источник, близкий к банку.