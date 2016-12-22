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ОНФ рассчитал размер долга средней российской семьи перед банком
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ОНФ рассчитал размер долга средней российской семьи перед банком
Финансы, 14:41
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ОНФ рассчитал размер долга средней российской семьи перед банком
Средняя российская семья должна банку 234 тыс. руб., подсчитали в ОНФ. Это на 19% больше, чем годом ранее
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

По данным за первое полугодие 2018 года, кредитная задолженность россиян перед банками растет, подсчитали эксперты Общероссийского народного фронта, говорится в сообщении на сайте организации.

​Сделав расчеты на основании данных Банка России и Росстата, эксперты выяснили, что кредитная задолженность жителей страны перед банками «растет ускоренными темпами». По состоянию на первое полугодие 2018 года средняя российская семья должна банкам более 234 тыс. руб., и это на 19% выше, чем годом ранее.

Общий ​объем задолженности физических лиц перед банками вырос на 9,2% с начала года и составил 13,25 трлн руб. Для сравнения, за такой же период прошлого года прирост составлял 3,5%. Это означает, что рост ускорился в 2,6 раза, отмечают эксперты.

При этом просроченная задолженность россиян в пересчете на каждое домохозяйство несколько снизилась — с 15,4 тыс. руб. в 2017 году до 14,4 тыс. руб. в 2018 году. Однако эксперты считают, что падение этого показателя в большей мере объясняется «техническими» причинами. Если два года назад доля «плохих» долгов достигала 8,5%, то сейчас — 2,4%.

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«Граждане де-юре избегают просрочки через перекредитование, а кредиторы быстро избавляются от плохой просрочки, переуступая право требования коллекторским агентствам», — объясняет руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.

Он также обратил внимание, что косвенным подтверждением этому является статистика Федеральной службы судебных приставов, по данным которой с физических лиц должно быть взыскано более 2 трлн руб. долгов физлиц перед банками.

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Самыми закредитованными регионами России стали Калмыкия, где уровень закредитованности превышает среднероссийский показатель на 51%, Тува (49%) и Чувашия (39%). Замыкаю​т пятерку самых закредитованных регионов Иркутская область и Ханты-Мансийский автономный округ, где уровень закредитованности выше среднероссийского показателя на 38%. ​

Банк России в октябре 2017 года разработал концепцию показателя долговой нагрузки физических лиц (ПДН). Этот показатель будет рассчитываться как отношение ежемесячных платежей заемщика по всем непогашенным кредитам и займам и по вновь выдаваемому кредиту к среднемесячному доходу за 12 месяцев. Рассчитывать ПДН должны будут все кредитные и микрофинансовые организации по всем типам кредитов. В середине июля стало известно, что Банк России перенес внедрение ПДН с 1 января на 1 октября 2019 года.

Ведущий аналитик Amarkets Артем Деев отметил в разговоре с РБК, что исследование ОНФ не претендует на точность подсчетов. «Цель исследования — показать, что после снижения кредитных ставок россияне чересчур увлеклись кредитованием, что, кстати, вызвало обеспокоенность и со стороны Банка России, который собирается регулировать максимальный размер кредитов. Банки снова ведут соревнование по выдаче потребительских кредитов и ипотеки, раздувают портфели. Однако никаких предпосылок в экономике для роста доходов нет, ВВП растет в пределах 1%, однако люди считают, что лучше в обозримом будущем не будет, и не хотят откладывать потребление на потом», — пояснил он.

По оценкам замглавы Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олега Солнцева, объем кредитной задолженности, наоборот, достаточно мал и предпосылок к кризисному состоянию нет. По словам эксперта, важно обращать внимание на структуру долга.

«Вопрос — не в цифре, а в ее интерпретации. 234 тыс. руб. на семью — это примерно $4 тыс., и если сравнивать с объемом долга средней американской семьи, то это ничто. Важно смотреть на его структуру, которой нужно меняться в сторону ипотечного кредитования, поскольку ипотека — это долгосрочно, связано с соблюдением жестких стандартов в оценке качества заемщиков и отрегулировано на законодательном уровне», — отмечает эксперт. По его словам, необходимо сокращать долю потребительских кредитов. Кроме того, более закредитованы россияне с невысоким уровнем дохода. «Люди залезли в микрофинансирование и потребительское кредитование», — говорит Солнцев.

Авторы: Наталья Демченко, Екатерина Костина, Мария Кокорева.
Теги: Банки , долги , Кредиты
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