Суд удовлетворил иск ПСБ о взыскании с кипрского офшора 7,4 млрд руб.

Московский арбитражный суд постановил, что компания Fintailor Investments должна вернуть Промсвязьбанку 1,7 млрд руб., $69,4 млн и €24,5 млн

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск находящегося на санации Промсвязьбанка (ПСБ) о взыскании с кипрской компании Fintailor Investments Ltd 1,7 млрд руб., $69,4 млн и €24,5 млн, что составляет в общей сложности примерно 7,4 млрд руб., сообщает «Интерфакс». Позднее представитель ПСБ подтвердил РБК эту информацию, отметив, что иск был удовлетворен в полном объеме.

Деньги Fintailor Investments должна вернуть в связи с тем, что Арбитражный суд по требованию ПСБ признал недействительными ряд сделок, проведенных за день до введения в банке временной администрации.

Иск к Fintailor Investments банк подал 24 января 2018 года, потребовав признать недействительной продажу ему облигаций кипрской компании. В тот же день и последующие несколько дней ПСБ подал аналогичные иски о признании недействительными сделок еще с девятью офшорами. В общей сложности ПСБ добивается возврата более чем 32 млрд руб. и $505 млн.

О санации Промсвязьбанка ЦБ объявил 15 декабря. В тот же день зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что ряд сделок с акциями и облигациями Промсвязьбанка будет расследован. Речь шла о продаже несколькими негосударственными пенсионными фондами около 20% акций ПСБ. Затем, 22 декабря, ЦБ заявил, что обратится в правоохранительные органы в связи с выявлением нескольких проведенных руководством ПСБ операций, «имеющих признаки незаконных действий».