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СМИ узнали о необходимости докапитализации Россельхозбанка на ₽40 млрд
Финансы, 04:12
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СМИ узнали о необходимости докапитализации Россельхозбанка на ₽40 млрд
По оценкам ЦБ, Россельхозбанку до конца года потребуется еще 40 млрд руб. на докапитализацию
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россельхозбанк (РСХБ) нуждается в докапитализации на сумму в 40 млрд руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве и Центробанке. Получить эту сумму банк должен до конца года.

Сумма в 40 млрд руб. — это последняя оценка ЦБ. Ранее в мае зампред правления РСХБ Кирилл Левин давал иную оценку потребности в капитале, говоря о необходимости получить 30 млрд руб. В пресс-службе банка на тот момент утверждали, что потребность банка в докапитализации в 2018 году составляет 15 млрд. руб. «Потребность в увеличении капитала банка вызвана поэтапным увеличением требований ЦБ к нормативу достаточности капитала с учетом надбавок в рамках внедрения стандартов «Базель III», — сообщали РБК в пресс-службе.

Сумма в 15 млрд была получена банком через бессрочные субординированные облигации, еще 5 млрд должны быть получены через допэмиссию. Однако дополнительно к этим деньгам требуется еще 40 млрд., пишут «Ведомости».

Сомнения Кудрина: зачем Россельхозбанк попросил миллиарды из бюджета
Экономика

В начале июня глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил сомнения в необходимости выделения из федерального бюджета 5 млрд руб. на докапитализацию РСХБ. «Она требует более серьезного обоснования», — заявлял он.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Россельхозбанк
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