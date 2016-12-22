СМИ узнали о необходимости докапитализации Россельхозбанка на ₽40 млрд

По оценкам ЦБ, Россельхозбанку до конца года потребуется еще 40 млрд руб. на докапитализацию

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россельхозбанк (РСХБ) нуждается в докапитализации на сумму в 40 млрд руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве и Центробанке. Получить эту сумму банк должен до конца года.

Сумма в 40 млрд руб. — это последняя оценка ЦБ. Ранее в мае зампред правления РСХБ Кирилл Левин давал иную оценку потребности в капитале, говоря о необходимости получить 30 млрд руб. В пресс-службе банка на тот момент утверждали, что потребность банка в докапитализации в 2018 году составляет 15 млрд. руб. «Потребность в увеличении капитала банка вызвана поэтапным увеличением требований ЦБ к нормативу достаточности капитала с учетом надбавок в рамках внедрения стандартов «Базель III», — сообщали РБК в пресс-службе.

Сумма в 15 млрд была получена банком через бессрочные субординированные облигации, еще 5 млрд должны быть получены через допэмиссию. Однако дополнительно к этим деньгам требуется еще 40 млрд., пишут «Ведомости».

В начале июня глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил сомнения в необходимости выделения из федерального бюджета 5 млрд руб. на докапитализацию РСХБ. «Она требует более серьезного обоснования», — заявлял он.