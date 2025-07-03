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ЦБ призвал оставить в прошлом инвестиционное страхование жизни

ЦБ не видит смысла в возвращении инвестиционного страхования жизни. Пусть этот продукт лучше «уйдет в прошлое», считает зампред регулятора
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России не видит необходимости в возвращении на рынок инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), заявил зампред Банка России Филипп Габуния на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.

«Нам кажется, что как раз-таки ДСЖ (долевое страхование жизни. — РБК) убрало все те изъяны, которые были в ИСЖ. И вот все негативные практики, которые мы имели, гораздо сложнее применить через ДСЖ. При этом ДСЖ дает все возможности, делая комбинированный продукт, сочетающий в себе страховую защиту и инвестиции. Поэтому, с нашей точки зрения, ИСЖ уйдет в прошлое, и возвращаться к нему не нужно. При этом это не отменяет других форм накопительного страхования жизни, оно продолжит работать как обычно», — сказал Габуния.

ИСЖ позволяет получить инвестиционный доход, так как средства вкладываются в активы, а в случае смерти клиента гарантируется страховая выплата. Вложения клиентов страховщики делят на две части — гарантийную и инвестиционную (рисковую). Гарантийная часть вкладывается в консервативные инструменты (например, ОФЗ), а инвестиционная часть, как правило, направляется в более рискованные инструменты с более высокой потенциальной доходностью. Однако из-за инвестиционной специфики доход по ИСЖ непредсказуем.

ИСЖ, а также аналогичное ему НСЖ (накопительное страхование жизни) не раз критиковал ЦБ. Регулятор выявлял случаи недобросовестных продаж, когда ИСЖ и НСЖ сотрудники банков (агенты по продаже страховок) предлагали под видом вкладов с повышенной доходностью, не объясняя гражданам особенности и риски таких продуктов. В 2022 году возникли проблемы с выплатами по инвестиционной доле у страхователей, так как денежные средства были вложены в иностранные активы, которые впоследствии оказались заморожены.

Полисы ИСЖ ограничены в продажах с октября 2024 года — страховщикам запретили продавать подобные продукты без обязательного тестирования клиентов, если они не являются квалифицированными инвесторами, а с 1 января 2026 года вступит в силу запрет на полную продажу ИСЖ. На смену ИСЖ приходит ДСЖ. Владелец полиса ДСЖ сам решает, какую часть направить на покрытие страхового риска, а какую инвестировать в паи закрытых или открытых паевых инвестиционных фондов.

При этом весной страховщики обратились в Банк России с предложением создать новый продукт страхования жизни с инвестиционной составляющей. Компании таким образом хотят заместить нишу продуктов с высоким риском.

«Есть острожное обсуждение с рынком, чтобы, возможно, какую-то версию ИСЖ все-таки вернуть для квалифицированных инвесторов. Страховщики заинтересованы в этом для полноты линейки своих инструментов, чтобы конкурировать с управляющими компаниями, с брокерами, которые предоставляют похожие продукты. Пока мы вместе с Банком России на это внимательно смотрим», — говорил в интервью РБК замминистра финансов Иван Чебесков.

Но то, что произошло с ИСЖ, стоило страховой отрасли триллионов рублей будущей капитализации для всех компаний, подчеркивал Чебесков: «Акционеры потеряли эти деньги из-за плохих практик их компаний с ИСЖ. И в большинстве случаев они даже не понимали, как это прекратить».

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