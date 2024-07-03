Банки нашли данные легальных магазинов в базе подозрительных счетов от ЦБ

С 25 июля для борьбы с мошенниками банки должны приостанавливать денежные переводы по подозрительным реквизитам из базы ЦБ. Однако в базе оказались реквизиты легальных розничных сетей и транспортных компаний, выяснили банки

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Банки предупредили ЦБ о вынужденной блокировке платежей в адрес розничных торговых сетей, после того как с 25 июля заработают новые требования закона «О национальной платежной системе». Об этом говорится в письме Ассоциации банков «Россия» (АБР), направленном директору департамента информационной безопасности Банка России Вадиму Уварову. РБК ознакомился с документом, представитель АБР подтвердил отправку письма в ЦБ.

Изменения в закон «О национальной платежной системе» направлены на улучшение качества работы антифрод-систем банков и повышение доли возврата украденных мошенниками средств. Так, с 25 июля банки начнут возвращать клиентам украденные мошенниками денежные средства по новой схеме: в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от клиента и в случаях, установленных законом.

Также кредитные организации должны будут на два дня блокировать денежные переводы в случае, если реквизиты получателя содержатся в базе данных Банка России о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента. За это время человек должен подтвердить или отказать в проведении перевода, если поймет, что совершает операцию под влиянием мошенников. Если же банк допустит перевод на такой счет, то это будет одним из оснований для возврата клиенту похищенных средств в полной сумме. По данным ЦБ, в 2023 году банки вернули клиентам только 8,7% от украденных 15,8 млрд руб.

Какие риски нового закона увидели банки

Как выяснили банки в ходе анализа базы данных ЦБ, в ней содержатся реквизиты нескольких десятков легальных торговых предприятий, в том числе федеральных и региональных розничных сетей, региональных операторов общественного транспорта, с которыми у кредитных организаций заключены договоры эквайринга. Как объясняется в письме, добросовестные торговцы могли попасть в базу ЦБ в случае, если в их адрес были совершены платежи с использованием утерянных и украденных платежных карт, владельцы которых направили заявления об операциях без добровольного согласия.

«С учетом существенного масштаба деятельности крупных компаний из сферы массового обслуживания потребителей (ретейл, транспорт, сетевые организации питания и т.п.) подобные случаи происходят регулярно, поэтому после исключения реквизитов таких ТСП (торгово-сервисные предприятия. — РБК) из базы данных через некоторое время они снова могут в нее попасть», — объясняется в письме АБР. Банкиры добавляют, что других признаков осуществления указанными торговцами мошеннической деятельности обнаружено не было.

Осуществление операций в адрес указанных получателей приведет к нарушению требований законодательства, предупреждают банки: «В связи с этим с 25 июля 2024 года кредитные организации, обслуживающие ТСП, реквизиты которых содержатся в базе данных, будут вынуждены отказывать в проведении оплаты товаров и услуг в их адрес, что может привести к колоссальным убыткам данных ТСП и негативным социальным последствиям федерального масштаба».

Проведение платежей в адрес магазинов из базы ЦБ также может использоваться недобросовестными плательщиками для возврата денежных средств за полученные товары или услуги, предупреждают в АБР.

Для решения проблемы АБР предлагает внести изменения в правила формирования базы данных ЦБ, а также разрешить осуществлять переводы денежных средств по реквизитам из этой базы в случае соблюдения одного или нескольких дополнительных критериев. Например, если торговое предприятие, чей счет оказался в базе, отнесено ФНС к категории крупнейших налогоплательщиков, входит в официальный реестр перевозчиков, не обладает иными признаками осуществления противоправной деятельности и т.д. «Соблюдение одного или нескольких из указанных критериев позволит гарантировать, что ТСП не ведет мошенническую деятельность и его реквизиты включены в базу данных ошибочно», — уверены банки.

Банк России готовит ответ на письмо АБР, сказал представитель ЦБ. Он подчеркнул, что регулятор предварительно обсуждает с отраслью все инициативы и учитывает мнение ассоциаций банков. Что касается базы данных, то регулятор ведет постоянный мониторинг включения в базу сведений о получателях средств, в том числе юридических лицах, и оптимизирует правила внесения в эту базу, рассказал представитель ЦБ.

Как ЦБ собирает данные о подозрительных счетах База данных Банка России «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента» формируется на основе информации о счетах физических и юридических лиц, которую регулятору направляют банки и другие операторы платежных систем. «Она содержит большое количество параметров — уникальных идентификаторов, в том числе сведения о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств», — пояснил представитель ЦБ. Сведения о получателе платежа, в том числе о юридическом лице, попадают в базу на основании информации как от банка — отправителя платежа, так и от банка — получателя платежа, продолжает представитель ЦБ: «По действующему законодательству банк — получатель платежа, прежде чем направить сведения о получателе (юридическом или физическом лице) в Банк России, должен проанализировать всю информацию, в том числе о деятельности клиента, которая есть в распоряжении банка». ЦБ проверяет предоставленную банками информацию в соответствии с внутренним порядком и включает данные в свою базу на основе определенных правил и алгоритмов, добавил представитель регулятора. В ЦБ также пояснили, что если компания или физлицо не согласны с включением их реквизитов в базу данных, то необходимо обратиться в обслуживающий банк или подать заявление на сайте Банка России. После этого ЦБ рассмотрит обращение в течение предусмотренного законом времени и сообщит о решении клиенту банка или самой кредитной организации.

Можно ли предотвратить блокировку платежей в адрес торговых сетей

Изменение порядка добавления реквизитов в базу данных ЦБ и разрешение банкам проводить переводы при соблюдении определенных критериев за три недели до вступления закона в силу является сложной задачей, но при наличии политической воли и оперативных действий это возможно, считает директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева. Изменение этих процедур может быть реализовано через постановления ЦБ, что требует оперативного принятия внутренних регулятивных актов и их своевременной публикации, добавляет юрист.

По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, магазины и иные сервисные предприятия не могут оперативно менять обслуживающие банки и, как следствие, реквизиты своих счетов и не должны это делать, поэтому проблему необходимо решать путем актуализации данных в базе Банка России. «Времени достаточно для дополнительной внимательной актуализации текущей базы, чтобы исключить добросовестных участников, которые туда могли попасть из-за технических моментов», — уверен Войлуков.

Послабления в процедурах способны создать определенные риски, которыми могут воспользоваться злоумышленники. «Они могут создавать компании, которые формально соответствуют критериям для исключения из блокировки, но фактически занимаются мошеннической деятельностью. Возможны попытки фальсификации данных или документов для обхода системы блокировок», — не исключает Яковлева.