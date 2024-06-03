Банки попросили ЦБ узаконить механизм для платежей россиян за рубежом
Ассоциация банков России (АБР) попросила Центробанк разрешить иностранным юрлицам выступать в качестве платежных агрегаторов для организации приема платежей от россиян за границей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо АБР.
В ассоциации рассказали, что со стороны зарубежных организаций, включая финансовые, «есть запрос на организацию» приема электронных средств платежа (ЭСП, карт «Мир») иностранными торгово-сервисными предприятиями (ТСП) — интернет-магазинами.
«В этом случае иностранные компании на своих банковских счетах осуществляют агрегирование денежных средств, поступающих от российских банков по операциям, совершенным с использованием ЭСП, и последующее распределение указанных денежных средств между своими клиентами-ТСП», — сказано в письме.
Согласно действующему законодательству зарубежные компании не могут выступать платежными агрегаторами (это сервис, позволяющий бизнесу принимать платежи разными способами). Сейчас в таком качестве могут работать только созданные в соответствии с российским законодательством юрлица, не являющиеся кредитными организациями.
В ЦБ ассоциацию попросили предоставить дополнительную информацию, в том числе о величине запроса на открытие счетов в российских банках со стороны иностранных юрлиц.
Источник газеты отметил, что подобный запрос есть не только со стороны онлайн-магазинов, но и офлайновых. По его словам, подобный механизм уже существует. Например, есть сервис SigmaPay, который работает на территории Турции и зарегистрирован там, он позволяет бизнесу принимать платежи с российских карт, которые конвертируются в нужную валюту. Еще одно приложение от турецкого разработчика — Letim — позволяет открывать виртуальную карту турецкой платежной системы Troy и пополнять ее со счетов в российских банках.
«Есть схемы, когда деньги реально переходят через границу, есть схемы, когда против потока рублей с той стороны идет поток местной валюты и происходит зачет без реального пересечения границы, причем кроме достаточно высокой комиссии тут можно заработать еще и на конвертации», — пояснил собеседник газеты.
Из-за санкций оплатить покупки за рубежом российскими картами практически невозможно. Раньше в некоторых странах СНГ можно было расплачиваться картой «Мир», но теперь, в том числе на фоне американских санкций против оператора платежной системы НСПК, эти возможности сократились.
Еще один из способов позволить россиянам расплачиваться своими картами за рубежом — использование российскими банками своих терминалов для оплаты там. В НСПК сообщали в прошлом году, что одобряют такой механизм и что в целом он не противоречит законодательству страны.
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