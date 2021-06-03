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ПМЭФ-2021 ,  
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Силуанов назвал «детские болезни» госрасходов

Рост бюджетных трат на социальную сферу — неизбежная «детская болезнь» госрасходов, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин также назвал неизбежным рост налогов для богатых и корпораций
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Тренд на «левизну» в экономической политике развитых и развивающихся странах — когда значительная часть государственных расходов идет на социальную сферу — неизбежная «детская болезнь» государственных расходов, которую нужно просто пережить. Такое мнение во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме высказал министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

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«Абсолютно согласен с тем, что Максим Станиславович (Орешкин, министр экономического развития. — РБК) сказал, о [мировом] тренде «левизны» в расходах. Будем считать, что это детские болезни, о чем наши классики еще говорили. Они должны быть преодолены. Нам, конечно, нужно наращивать расходы на инфраструктуру, это те расходы, которые дают нам эффект для роста экономики», — сказал Силуанов.

Орешкин, выступая на той же сессии ПМЭФ, говорил о серьезном левом уклоне в экономической политике как следствии экономического кризиса, вызванного пандемией.

«Мое мнение — сейчас глобально мир, особенно развитые страны, проходит пик неравенства и будет серьезный левый уклон в экономической политике. Мы будем больше видеть бюджетных расходов на социальную сферу, больше бюджетных расходов на экологию и инфраструктуру. С другой стороны этого уравнения — более высокие налоги для богатых и более высокие корпоративные налоги», — сказал Орешкин. По его словам, мир будет развиваться в этом направлении «все десятилетие».

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Силуанов, отвечая на вопрос о том, что в России будет происходить с госрасходами, рассказал, что в дальнейшем правительство планирует «выходить на те параметры расходов, которые мы еще три года назад планировали».

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«Мы планировали объем расходов в следующем году чуть больше 22 трлн руб. А этого уровня мы достигли еще в прошлом году. Мы нарастили бюджетный стимул, когда это было нужно, потихонечку будем его сохранять в условиях этого года, а в следующем году выйдем на нормальные расходы бюджета. Конечно, в первую очередь будут сокращаться антикризисные расходы», — рассказал глава Минфина.

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По его словам, новые инициативы правительства требуют дополнительных ресурсов, поэтому будут меняться приоритеты в распределении внутренних расходов, а сам этот процесс будет идти в тесной связи с Центробанком.

«Мы сейчас с Эльвирой (Набиуллиной, главой ЦБ. — РБК) ходим парой, друг от друга практически никуда. Потому что успех выхода из таких сложных ситуаций — абсолютно тесная координация денежных властей. Минфин и Центральный банк, это понимая, синхронизируют свои действия в области монетарной и кредитно-денежной политики», — сказал Силуанов.

По его словам, Россию ожидает нормализация бюджетной политики, постепенный отказ от сверхмягкой бюджетной и денежно-кредитной политики. «Если мы будем сохранять повышенный объем расходов, то, Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина] абсолютно справедливо говорила, мы перейдем к перегреву, это приведет к инфляции. <...> Разве мы этого хотим? Нет», — сказал глава Минфина.

На заседании 23 апреля Центробанк решил повысить ключевую ставку с 4,5 до 5%. Одновременно он поднял прогноз по инфляции сразу на 1 п.п. Регулятор ужесточил денежно-кредитную политику сильнее, чем ожидали большинство аналитиков: согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, рынок готовился к повышению на 0,25 п.п., хотя и не исключал роста ставки на 0,5 п.п.

О том, что период смягчения денежно-кредитной политики завершится, ЦБ объявил еще в феврале. В апреле регулятор опубликовал средний диапазон для ключевой ставки. На период с 26 апреля до конца года он составляет 5–5,8%.

ЦБ предлагает не рассматривать это как прогноз, а рассматривать это лишь как среднее значение.

Авторы
Павел Казарновский Павел Казарновский, Наталья Демченко Наталья Демченко
Антон Силуанов госрасходы ПМЭФ Эльвира Набиуллина
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