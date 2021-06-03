Силуанов назвал «детские болезни» госрасходов

Рост бюджетных трат на социальную сферу — неизбежная «детская болезнь» госрасходов, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин также назвал неизбежным рост налогов для богатых и корпораций

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Тренд на «левизну» в экономической политике развитых и развивающихся странах — когда значительная часть государственных расходов идет на социальную сферу — неизбежная «детская болезнь» государственных расходов, которую нужно просто пережить. Такое мнение во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме высказал министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

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«Абсолютно согласен с тем, что Максим Станиславович (Орешкин, министр экономического развития. — РБК) сказал, о [мировом] тренде «левизны» в расходах. Будем считать, что это детские болезни, о чем наши классики еще говорили. Они должны быть преодолены. Нам, конечно, нужно наращивать расходы на инфраструктуру, это те расходы, которые дают нам эффект для роста экономики», — сказал Силуанов.

Орешкин, выступая на той же сессии ПМЭФ, говорил о серьезном левом уклоне в экономической политике как следствии экономического кризиса, вызванного пандемией.

«Мое мнение — сейчас глобально мир, особенно развитые страны, проходит пик неравенства и будет серьезный левый уклон в экономической политике. Мы будем больше видеть бюджетных расходов на социальную сферу, больше бюджетных расходов на экологию и инфраструктуру. С другой стороны этого уравнения — более высокие налоги для богатых и более высокие корпоративные налоги», — сказал Орешкин. По его словам, мир будет развиваться в этом направлении «все десятилетие».