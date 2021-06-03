Евтушенков объяснил отказ от покупки Тинькофф Банка

Совладелец «Системы» Владимир Евтушенков рассказал РБК, что не стал покупать Тинькофф Банк в прошлом году из-за сложностей при объединении двух разных культур. Цена при обсуждении сделки, по его словам, была «вторичным» вопросом

Фото: Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС

Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков в интервью РБК подтвердил, что интересовался покупкой Тинькофф Банка в прошлом году. Холдинг Евтушенкова контролирует МТС и МТС Банк — они, как писал The Bell в октябре 2020 года, могли стать покупателями банка, который основал Олег Тиньков.

«Да, я действительно интересовался этим. Но я не стал это делать, потому что <...> объединить две разные культуры — нашу и «Тинькофф» — сложно, и мы могли бы потерять по пути достаточное количество тех преференций, которые есть у каждой из этих компаний», — пояснил Евтушенков.

По его словам, эта перспектива пугала и Олега Тинькова: «Мы же не первый подход делаем [к покупке Тинькофф Банка]. На каком-то этапе и он, и мы решили от этого воздержаться, хотя человеческие отношения [c Тиньковым] абсолютно нормальные».

Покупателем Тинькофф Банка в прошлом году мог стать и «Яндекс». В сентябре TCS Group (головная структура банка) объявила, что ведет соответствующие переговоры, а сумма сделки может составить $5,48 млрд. Переговоры происходили вскоре после того, как Тиньков объявил, что болен лейкемией.