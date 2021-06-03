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Евтушенков объяснил отказ от покупки Тинькофф Банка

Совладелец «Системы» Владимир Евтушенков рассказал РБК, что не стал покупать Тинькофф Банк в прошлом году из-за сложностей при объединении двух разных культур. Цена при обсуждении сделки, по его словам, была «вторичным» вопросом
АФК «Система» AFKS ₽32,33 +1,44% Купить
Тинькофф Банк TCS $73,09 +1,23% Купить
Фото: Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС
Фото: Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС

Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков в интервью РБК подтвердил, что интересовался покупкой Тинькофф Банка в прошлом году. Холдинг Евтушенкова контролирует МТС и МТС Банк — они, как писал The Bell в октябре 2020 года, могли стать покупателями банка, который основал Олег Тиньков.

«Да, я действительно интересовался этим. Но я не стал это делать, потому что <...> объединить две разные культуры — нашу и «Тинькофф» — сложно, и мы могли бы потерять по пути достаточное количество тех преференций, которые есть у каждой из этих компаний», — пояснил Евтушенков.

Тиньков объяснил развал сделки с «Яндексом» словами «мало денег»
Бизнес
Олег Тиньков

По его словам, эта перспектива пугала и Олега Тинькова: «Мы же не первый подход делаем [к покупке Тинькофф Банка]. На каком-то этапе и он, и мы решили от этого воздержаться, хотя человеческие отношения [c Тиньковым] абсолютно нормальные».

Покупателем Тинькофф Банка в прошлом году мог стать и «Яндекс». В сентябре TCS Group (головная структура банка) объявила, что ведет соответствующие переговоры, а сумма сделки может составить $5,48 млрд. Переговоры происходили вскоре после того, как Тиньков объявил, что болен лейкемией.

В октябре «Тинькофф» и «Яндекс» официально объявили об отказе от сделки. Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян говорил, что в компании «расстроились» из-за ее срыва: по его словам, инициатором сделки был основатель банка, а причиной разрыва предварительных договоренностей стало то, что «Олег передумал продавать».

В «Яндексе» словами «мы расстроились» описали срыв сделки с «Тинькофф»
Бизнес
Тигран Худавердян

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Тиньков объяснял в эфире телеканала «Дождь», что ИТ-компания предложила на $200 млн меньше, чем он просил. «Если вам кто-то когда-либо скажет, что сделка не сложилась, потому что Олег что-то не то сказал или Петя не то попросил или Вася… <…> Все сделки разваливаются по одной причине — мало денег», — заявил он. По словам бизнесмена, он просил за банк $6,2 млрд, а «Яндекс» был готов заплатить только $6 млрд.

Евтушенков раньше не комментировал потенциальную сделку с «Тинькофф». В разговоре с РБК он отметил, что цена в таких сделках для него «всегда вторична» и «по этому вопросу все было нормально». «Когда ты делаешь слияние или поглощение кого-то, неожиданности кроются часто не в цене, а в каких-то человеческих вещах», — объяснил он.

Автор
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
При участии
Антон Фейнберг
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