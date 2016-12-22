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СМИ узнали о потраченном на 75% резервном фонде правительства
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СМИ узнали о потраченном на 75% резервном фонде правительства
Финансы, 11:23
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СМИ узнали о потраченном на 75% резервном фонде правительства
За первый квартал 2018 года правительство потратило почти 75% своего резервного фонда. Из заложенных в бюджете по этой статье 210,7 млрд руб. израсходовано уже 157,3 млрд руб.
Дмитрий Медведев (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Правительство за первый квартал 2018 года израсходовало 74,7% средств своего резервного фонда: из 210,7 млрд руб., заложенных в бюджете на эти цели, уже приняты решения о расходовании 157,3 млрд руб., пишет газета «Коммерсантъ». По информации издания, вопросы о резервном фонде правительства обсуждались на одном из последний заседаний кабинета министров в марте 2018 года.

По данным «Коммерсанта», 36,7 млрд руб. из резервного фонда кабмина ушло на дотации регионам с целью стимулирования роста налогового потенциала, 20 млрд руб. — на поддержку сбалансированности бюджетов, 10 млрд руб.— на ремонт детских поликлиник.

Правительство потратило все средства Резервного фонда
Экономика

По статье «иные мероприятия» 12,2 млрд руб. выделено на поддержку автопрома, 10 млрд руб. — на «направление «Кооперация и экспорт», 6 млрд руб. — на поддержку проекта «Сухой Суперджет 100», 7 млрд руб. — сельскому хозяйству, 5 млрд руб. — ВЭБу на поддержку сельского хозяйства.

Дополнительные расходы на проект «Цифровая экономика» составили 3,3 млрд руб., на развитие хосписов — 4,4 млрд руб., 3,5 млрд руб. выделено на подключение медучреждений к интернету, 2,5 млрд руб.— на повышение квалификации врачей.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ средства резервных фондов исполнительных органов государственной власти, в том числе правительства страны, направляются на «финансовое обеспечение непредвиденных расходов». Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда правительства определяется самим кабинетом министров, а отчет об их использовании прилагается к годовому отчету об исполнении федерального бюджета.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Резервный фонд , Правительство , расходы
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