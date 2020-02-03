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Вирус из Китая ,  
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Торги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса

Упали индексы на биржах в Шанхае и Шэньчжэне. К 3 февраля в Китае от коронавируса погиб 361 человек, более 17 тыс. признаны зараженными
Фото: Ng Han Guan / AP

Индексы основных фондовых бирж материкового Китая открылись снижением.

К 06:45 по мск индекс шанхайской Shanghai Composite упал на 8,13% — до 2.734,66 пункта, тогда у SZSE Component в Шэньчжэне значение снизилось на 8,40% — до 9.784,56 пункта, следует из данных Investing.com.

На Гонконгской фондовой бирже в начале торгов тоже произошло снижение. Индекс Hang Seng — важнейший гонконгский индес — сократился на 191 пункт до 26159.

Стоимость акций китайских компаний, торгующихся на гонконгской бирже, 31 января снизилась на 6,7%, достигнув самого низкого значения с февраля 2018 года. Как писала Financial Times, поводом для этого стало растущее число смертей из-за распространяющегося из Китая коронавируса. Беспокойство инвесторов, отмечает газета, усилило то, что количество жертв нового заболевания превысило число погибших от острого респираторного синдрома SARS в 2002-2003 году.

Падение рынка акций ускорилось на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом
Финансы

На российском рынке ситуация с коронавирусом негативно сказалась на росте рубля и стоимости акций. 27 января индекс Мосбиржи находился на уровне 3115 пунктов (при закрытии 24 января этот показатель составлял 3146 пунктов, долларовый индекс РТС достиг 1564 пунктов (1600 пунктов — при закрытии 24 января). Курс рубля тогда тоже ослаб и торговался на минимуме с 19 декабря — доллар на тот момент стоил 62,56 рубля, евро — 68,95 рублей.

Вспышка коронавируса началась с конца декабря прошлого года. Вирус обнаружили в городе Ухань (провинция Хубэй). К 3 февраля, по данным Национального комитета по здравоохранению КНР, вирусом заразились 17 тыс. 205 человек, в результате заболевания 361 человек погиб. Инфицированные есть в других азиатских странах, а также в США, Австралии, Канаде и России.

В России вирусом заразились два человека в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба — граждане Китая, их изолизовали. Власти России приняли меры для борьбы с распространением вируса: ограничили авиасообщение с Китаем, приостановили пассажирское железнодорожное сообщение ним же, закрыли границы в пяти регионах на Дальнем Востоке. Кроме того, находящихся в Ухане и провинции Хубэй россиян решили эвакуировать. Эвакуация должна начаться 3-4 февраля. 

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Китай, акции, коронавирус
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