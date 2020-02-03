Торги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса

Упали индексы на биржах в Шанхае и Шэньчжэне. К 3 февраля в Китае от коронавируса погиб 361 человек, более 17 тыс. признаны зараженными

Фото: Ng Han Guan / AP

Индексы основных фондовых бирж материкового Китая открылись снижением.

К 06:45 по мск индекс шанхайской Shanghai Composite упал на 8,13% — до 2.734,66 пункта, тогда у SZSE Component в Шэньчжэне значение снизилось на 8,40% — до 9.784,56 пункта, следует из данных Investing.com.

На Гонконгской фондовой бирже в начале торгов тоже произошло снижение. Индекс Hang Seng — важнейший гонконгский индес — сократился на 191 пункт до 26159.

Стоимость акций китайских компаний, торгующихся на гонконгской бирже, 31 января снизилась на 6,7%, достигнув самого низкого значения с февраля 2018 года. Как писала Financial Times, поводом для этого стало растущее число смертей из-за распространяющегося из Китая коронавируса. Беспокойство инвесторов, отмечает газета, усилило то, что количество жертв нового заболевания превысило число погибших от острого респираторного синдрома SARS в 2002-2003 году.