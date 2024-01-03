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Путин запретил аресты активов на счетах «С» и «И»

Путин подписал указ о запрете обременений и арестов активов на счетах «С» и «И»
Путин внес изменения в указы о счетах «И» и «С», запретив любые обеспечительные меры в отношении активов на них. Сейчас в российской практике нет случаев ареста таких активов
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Взыскания, аресты и другие обеспечительные меры в отношении в отношении активов на счетах типа «С» и «И» запрещены, такой указ подписал президент Владимир Путин, он опубликован на портале правовой информации.

Документ вносит изменения в указ «О временном порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами» (№ 95) и «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам» (N665).

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Фото:Leah Millis / Reuters

Счета типа «С» ввели в России после начала боев на Украине с целью «заморозить» средства недружественных резидентов в ответ на зарубежные ограничения. С прошлого марта на эти счета поступают дивиденды, проценты и другие выплаты в пользу нерезидентов. Нерезиденты из недружественных юрисдикций не могут выводить денежные средства с таких счетов из России.

Счета типа «И» используют для инвестиций и реинвестиций иностранцами на территории России. Их применяют для приобретения зарубежной валюты за рубля в связи с репатриацией доходов, полученных в результате инвестиций в России.

Прошлой осенью суд в Санкт-Петербурге арестовал 2,7 млрд рублей на счетах «С» и «И» по иску УК «Ингрия» и гендиректора компании «Евроинвест» Юрия Васильева к Euroclear. «Ингрия» требовала взыскать с бельгийского депозитария в пользу Васильева $24,3 млн, 287,9 тысяч евро, 53,9 тысячи швейцарских франков и 2,6 тысячи фунтов стерлингов в рублевом эквиваленте по курсу Центробанка.

Спустя около месяца суд признал принятые меры избыточными и отменил их. Пока в российской практике нет случаев действующего ареста активов на счетах «И» и «С», отмечает Frank Media.

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Владимир Путин Инвестиции арест счетов
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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