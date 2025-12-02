Минфин объявил параметры выпусков дебютных ОФЗ в юанях

О планируемом размещении ОФЗ, номинированных в китайских юанях, Минфин сообщил в ноябре. Теперь ведомство раскрыло финальные параметры двух дебютных выпусков и объявило об открытии книги заявок

Фото: China Photos / Stringer / Getty Images

Минфин объявил об открытии книги заявок на размещение дебютных выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, номинированных в китайских юанях, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Срок погашения: 28 февраля 2029 года и 1 июня 2033 года. Ориентиры по ставке купона составляют 6,25%-6,50% годовых для выпуска сроком до погашения через 3,2 года и не выше 7,50% годовых для выпуска срочностью 7,5 лет.

Сбор заявок на бумаги продлится с 11:00 до 15:00 мск. Покупка облигаций, а также выплаты по ним будут доступны как в китайских юанях, так и в российских рублях. Выбирать валюту будет сам инвестор. Организаторами дебютного размещения ОФЗ в юанях будут Газпромбанк, Сбербанк и «ВТБ Капитал Трейдинг».

Возможность размещения ОФЗ в юанях обсуждалась в России с 2015 года. Осенью 2016-го Минфин анонсировал первый такой выпуск объемом $1 млрд до конца года. Однако размещение не состоялось, сделку отложили из-за регуляторных ограничений Китая. В конце октября 2025-го Reuters сообщило, что российский Минфин до конца года планирует до четырех выпусков облигаций, номинированных в юанях, всего — на 400 млрд руб.

Официально Минфин объявил о планах по размещению государственных ценных бумаг, номинированных в китайских юанях, 12 ноября. Тогда же ведомство раскрыло часть параметров будущих выпусков: номинал одной бумаги составит 10 тыс. юаней; техническое размещение запланировано на 8 декабря 2025 года. В Газпромбанке, который выступает организатором сделки, рассказали РБК, что дебютный юаневый выпуск гособлигаций не будет ориентирован на иностранных инвесторов. В качестве ликвидного ориентира глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков называл 100 млрд в рублевом эквиваленте в каждом из двух траншей.