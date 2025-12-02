 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

Минфин объявил параметры выпусков дебютных ОФЗ в юанях

О планируемом размещении ОФЗ, номинированных в китайских юанях, Минфин сообщил в ноябре. Теперь ведомство раскрыло финальные параметры двух дебютных выпусков и объявило об открытии книги заявок
Фото: China Photos / Stringer / Getty Images
Фото: China Photos / Stringer / Getty Images

Минфин объявил об открытии книги заявок на размещение дебютных выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, номинированных в китайских юанях, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Срок погашения: 28 февраля 2029 года и 1 июня 2033 года. Ориентиры по ставке купона составляют 6,25%-6,50% годовых для выпуска сроком до погашения через 3,2 года и не выше 7,50% годовых для выпуска срочностью 7,5 лет.

Организатор дебютных госбондов в юанях оценил параметры размещения
Финансы
Фото:China Photos / Getty Images

Сбор заявок на бумаги продлится с 11:00 до 15:00 мск. Покупка облигаций, а также выплаты по ним будут доступны как в китайских юанях, так и в российских рублях. Выбирать валюту будет сам инвестор. Организаторами дебютного размещения ОФЗ в юанях будут Газпромбанк, Сбербанк и «ВТБ Капитал Трейдинг».

Возможность размещения ОФЗ в юанях обсуждалась в России с 2015 года. Осенью 2016-го Минфин анонсировал первый такой выпуск объемом $1 млрд до конца года. Однако размещение не состоялось, сделку отложили из-за регуляторных ограничений Китая. В конце октября 2025-го Reuters сообщило, что российский Минфин до конца года планирует до четырех выпусков облигаций, номинированных в юанях, всего — на 400 млрд руб.

Официально Минфин объявил о планах по размещению государственных ценных бумаг, номинированных в китайских юанях, 12 ноября. Тогда же ведомство раскрыло часть параметров будущих выпусков: номинал одной бумаги составит 10 тыс. юаней; техническое размещение запланировано на 8 декабря 2025 года. В Газпромбанке, который выступает организатором сделки, рассказали РБК, что дебютный юаневый выпуск гособлигаций не будет ориентирован на иностранных инвесторов. В качестве ликвидного ориентира глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков называл 100 млрд в рублевом эквиваленте в каждом из двух траншей.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Милена Костерева Милена Костерева
юани Минфин ОФЗ облигации
Материалы по теме
Минфин России впервые займет на рынке в юанях
Финансы
Reuters узнал о плане выпуска Россией первых суверенных юаневых облигаций
Финансы
Китай запустил собственную альтернативу SWIFT для цифрового юаня
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 09:07 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 09:07
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Минфин объявил параметры выпусков дебютных ОФЗ в юанях Финансы, 09:04
ФНС сослалась на «черный список» и отказала в регистрации ООО. Что делатьПодписка на РБК, 09:02
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Китай рекордно закупает СПГ из России. Поможет ли это НОВАТЭКуПодписка на РБК, 09:00
Samsung представила складывающийся втрое смартфон Технологии и медиа, 08:56
ФНС ликвидировала фонд, совладельцем которого была дочь Ларисы Долиной Общество, 08:46
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Во Франции сочли, что Путин и Трамп давно заключили бы сделку без Европы Политика, 08:34
Вклады россиян в валюте стали «штучным продуктом» для банковПодписка на РБК, 08:31
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
4 уловки, на которые идут подчиненные, чтобы увильнуть от работыПодписка на РБК, 08:27
ЕЦБ отказался поддержать выплату Киеву €140 млрд под залог активов России Политика, 08:24
«Подпольная» империя: как семья Валленбергов управляет 1/3 бизнеса ШвецииПодписка на РБК, 08:09
Эксперты назвали долю «эффективного» бизнеса между средним и крупнымПодписка на РБК, 08:01