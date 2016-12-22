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НПФ «Будущее» не смог отсудить 12,6 млрд руб. у банка «Траст»
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НПФ «Будущее» не смог отсудить 12,6 млрд руб. у банка «Траст»
Финансы, 13:26
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НПФ «Будущее» не смог отсудить 12,6 млрд руб. у банка «Траст»
НПФ «Будущее», который управляет 296 млрд руб. пенсионных накоплений, не добился в суде от банка «Траст» выплаты 12,6 млрд руб., которые, по мнению истца, фонд потерял из-за неполучения оферты от банка на выкуп акций «ФК Открытие»
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска негосударственному пенсионному фонду (НПФ) «Будущее», который требовал от банка «Траст» 12,55 млрд руб., передает корреспондент РБК из зала суда.

По мнению НПФ, эти средства были потеряны из-за того, что «Траст» не сделал ему обязательной оферты о выкупе доли фонда в «ФК Открытие», чьи акции после санации и переоценки капитала банка обесценились. Позиция ЦБ, который был представлен на заседании в качестве третьей стороны, совпадает с решением суда.

НПФ «Будущее» владел 4,1% акций «ФК Открытие». Накануне ввода в этот банк временной администрации «Траст» и аффилированные с ним лица приобрели 13,07% бумаг «ФК Открытие», консолидировав таким образом более 75% акций банка. Истец указывает, что согласно закону «Об акционерных обществах» «Траст» должен был направить оферту миноритариям «Открытия», однако не сделал этого. «Если бы сделали, мы бы тоже продали», — говорил член совета директоров НПФ «Будущее» Дмитрий Минц в октябре прошлого года.

В итоге после решения ЦБ санировать «ФК Открытие» и переоценки капитала вложения НПФ «Будущее» в акции банка обесценились и фонд подал иск к «Трасту», оценил свои потери в 12,6 млрд руб.

В суде представитель НПФ «Будущее» указывал, что акции «ФК Открытие» были приобретены на пенсионные накопления клиентов фонда, а значит их обесценение приведет к уменьшениям пенсионных накоплений клиентов НПФ на 12,55 млрд руб. «Главным пострадавшим в деле являются клиенты фонда. Это не противостояние нескольких юридических лиц, а прежде всего дело о нарушении прав миллионов пенсионеров», — подчеркнул представитель фонда.

В свою очередь, представитель «Траста» указывал, что в сделке, в результате которой «Траст» и аффилированные с ним лица стали владеть более 75% акций «ФК Открытие», сам «Траст» не участвовал — банк «ФК Открытие» купил НПФ «РГС», который владел его пакетом. «Траст» отмечает, что теперь владеет одной сикстилионной долей акций «ФК Открытие», а следовательно, его обязанность в направлении оферты, даже если и была, прекратилась.

Позицию ответчика поддержал ЦБ. «Единственным следствием ненаправления оферты миноритариям согласно закону «Об акционерных обществах» является ограничение права голоса мажоритарного акционера», — сказал представитель регулятора. На самом деле убыток связан не с ненаправлением оферты, а с инвестиционным риском НПФ «Будущее», отметил представитель ЦБ.

Представитель НПФ «Будущее» отметил, что им «жаль, что было принято такое решение суда». «Еще в 2017 году мы подавали жалобу о неполучении оферты от «Траста» на выкуп акций. Банк России рассмотрел нашу жалобу, признал, что законодательство было нарушено, и направил предписание устранить нарушение», — сказал он. В НПФ рассчитывали, что решение суда будет принято в пользу клиентов, которых почти 5 млн человек.

В начале августа НПФ «Будущее» сделал «Трасту» предложение об урегулировании спора, однако в итоге мировое соглашение не было заключено.

Иск был подан уже больше года назад, и за это время у НПФ «Будущее» успел поменяться владелец. На смену O1 Group Бориса Минца в сентябре пришла кипрская Riverstretch Trading & Investments, получившая ФГ «Будущее» (объединяла пенсионные фонды Минца) в счет переуступленного долга O1 Group перед Московским кредитным банком. Сейчас в НПФ «Будущее» находится 295 млрд руб. пенсионных накоплений согласно отчетности компании за первое полугодие. У «Траста» же с тех пор появилась новая роль — на его базе создается фонд плохих и непрофильных активов, где разместятся непрофильные активы попавших под санацию ЦБ банков.

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: Арбитражный суд , НПФ «Будущее» , «Траст»
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