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Минфин впервые за месяц возьмет в долг на рынке
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Минфин впервые за месяц возьмет в долг на рынке
Финансы, 16:29
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Минфин впервые за месяц возьмет в долг на рынке
Минфин впервые с начала сентября объявил о проведении аукциона по размещению облигаций федерального займа на 20 млрд руб. За сентябрь из-за волатильности на рынке ведомство не заняло ни рубля
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минфин объявил о проведении в среду, 3 октября, аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Суммарный объем размещения составит 20 млрд руб. Ведомство предложит инвесторам два выпуска облигаций — с погашением в феврале 2024 года и в декабре 2021 года (каждый объемом по 10 млрд руб.).

​Согласно плану на четвертый квартал 2018 года разместить на рынке планируется ОФЗ на 310 млрд руб. по номинальной стоимости. В третьем квартале при плановом объеме заимствований в 450 млрд руб. Минфину удалось занять лишь 205 млрд руб.

С конца августа из-за волатильности на рынке и резкого роста доходности российских долговых бумаг на фоне санкционных опасений Минфин был вынужден отойти от планового графика заимствований раз в неделю. 21 августа Минфин впервые с апреля объявил об отмене аукциона по размещению ОФЗ, неделей позже провел аукцион (разместить удалось лишь 88% от запланированного объема). 5 сентября Минфин объявил аукцион несостоявшимся из-за волатильности на рынке, а затем в течение трех недель отменял аукционы по той же причине.

С августа из российских облигаций начали активно выходить иностранные инвесторы, что было связано с санкционными опасениями. Именно в начале августа Госдепартамент объявил о планах ввести против России санкции в связи с делом об отравлении семьи Скрипалей, а также был опубликован сенатский законопроект о расширении санкций, который предполагает, в частности, запрет на американские инвестиции в новые выпуски российских ОФЗ и ограничение на долларовые расчеты для российских банков. Только за август нетто-продажи ОФЗ инвесторами-нерезидентами составили около 71 млрд руб., доля иностранцев в российском госдолге за тот же период сократилась на 1,3 п.п., до 26,6%. Как рассказал 2 октября замминистра финансов Владимир Колычев, в сентябре доля нерезидентов в ОФЗ также немного снизилась.

​Распродажа российского долга сказалась на его доходности — с 1 августа до 10 сентября средняя доходность ОФЗ (по индексу RGBI) выросла с 7,68% до максимального уровня с июня 2016 года (9,1%). Такой уровень доходностей Минфин счел «малоинтересным и даже неприемлемым», говорил в начале сентября глава финансового ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что имеющийся запас ликвидности может позволить Минфину не заимствовать вообще в течение года.

За последние недели ситуация на финансовых рынках для российских инструментов улучшилась: снизилась доходность ОФЗ (в среднем с 8,91 до 8,36%), укрепился рубль (c 70,6 руб. к доллару на максимуме 10 сентября до 60,08 руб. на минимуме на торгах 2 октября). Движение кривой доходности ОФЗ совпадает с динамикой курса рубля и во многом ею обусловлено, отмечает старший аналитик Райффайзенбанка по финансовым рынкам Денис Порывай. Инвесторы заходят в ОФЗ, видя укрепление рубля и надеясь на его продолжение. После объявления об аукционе ОФЗ всплеска в доходностях долговых бумаг не наблюдалось, цены оставались на высоком уровне, что может свидетельствовать о том, что спрос на бумаги на завтрашнем аукционе будет, объясняет Порывай. Вопрос лишь в премии, которую готов будет дать Минфин. Участники рынка считают, что конъюнктура для российских бумаг будет благоприятной по крайней мере до ноября, то есть до выборов в конгресс США, после которых могут быть объявлены новые санкции, добавляет аналитик.

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: ОФЗ , Минфин
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