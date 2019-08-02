Курс доллара пробил отметку ₽65

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,10 +0,75 EUR Бирж. 72,28 +0,95 Brent 62,21 -4,59% USD Нал. 65,37 64,47 EUR Нал. 72,60 71,59 USD ЦБ 64,64 +0,81 EUR ЦБ 71,71 +1,24 EUR/USD 1,1103 +0,0016 BTC/USD Бирж. 10 515,00 +115,00 IMOEX 2 715,35 -0,52% RTSI 1 314,40 -2,38% DJIA 26 583,42 -1,05% Nasdaq 8 111,12 -0,79%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
BRENT $55 (-11,55%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Verizon $62 (+12,4%) прогноз Citigroup к 31.07.20
VEON $3,8 (+27,09%) прогноз Bank of America к 01.08.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
General Electric $14 (+36,19%) прогноз Citigroup к 11.03.20
BRENT $55 (-11,55%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Verizon $62 (+12,4%) прогноз Citigroup к 31.07.20
VEON $3,8 (+27,09%) прогноз Bank of America к 01.08.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
General Electric $14 (+36,19%) прогноз Citigroup к 11.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 64,64 (+0,81) Quote, 13:00
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 71,71 (+1,24) Quote, 13:00
Владельца Optima Development Худояна оставили под стражей Общество, 14:10 Суд арестовал четверых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве Общество, 14:08 Зеленский подтвердил просьбу главы его офиса Богдана об отставке Политика, 14:08 Вице-премьер Борисов сообщил о проблемах с ремонтом российских самолетов Политика, 14:03 Как прошел спортивный кемп #SlimFitClub в Санкт-Морице Стиль, 13:55 ЦИК допустил упрощение процесса сбора подписей после выборов в Москве Политика, 13:46 Когда soft skills прокачаны: эксперт — о зигзагах корпоративного обучения Pro, 13:42 Сирийская оппозиция согласилась на перемирие в Идлибе Политика, 13:31 Власти запретили оппозиции проводить массовые пикеты в Москве 3 августа Политика, 13:29 НАТО поддержало Вашингтон и обвинило Москву в разрыве ДРСМД Политика, 13:23 Глава направления аксессуаров Bvlgari — о дизайне сумок и украшений Стиль, 13:10 Курс доллара пробил отметку ₽65 Финансы, 13:09 Беспорядок слов: как Россия и США могут вернуться к разоружению Мнение, 13:04 СМИ узнали о прекращении сотрудничества Марии Шараповой с тренером Спорт, 13:02
Финансы ,  
0 
Курс доллара пробил отметку ₽65
Европейская валюта теперь стоит дороже 72 руб. Рубль после скачка отыграл часть потерь к обеим валютам, однако затем доллар и евро снова пошли в рост. Аналитики связывают динамику рубля с сообщениями о санкциях и с внешними шоками
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В 12:15 мск курс доллара к рублю на Московской бирже превысил отметку в 65 руб., следует из данных на сайте торговой площадки. Максимально зафиксированная цена составила 65,06 коп.

Однако, преодолев порог 65 руб., доллар стал падать и к 12:37 мск достиг уровня 64,85 руб. После этого американская валюта снова начала дорожать.

Укреплялась и европеская валюта, перешагнув за отметку 72 руб. Максимум, по состоянию на 13:00 мск, зафиксирован на отметке 72,22 руб. Как и в случае с долларом, после этого рубль немного отыграл падение.

Российская валюта оказалась под давлением, следуя общим негативным настроениям на глобальных финансовых рынках: рубль потерял 1,1% в паре с долларом и 1,2% в паре с евро, оказавшись в числе лидеров падения, пишет главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова в обзоре (есть у РБК).

На российскую валюту также повлияли публикации СМИ о том, что президент США Дональд Трамп решил ввести новые санкции в отношении России, отмечает она. «Возвращение санкционной темы в фокус внимания рынка в момент существенного ухудшения внешнего фона делает позиции рубля более уязвимыми, возвращая его в коридор 64–65,5 руб. Основным драйвером для российской валюты продолжит быть глобальная конъюнктура», — заключает Евдокимова.

На курсы влияют и планы США ввести новые пошлины на товары из Китая (они затронут товары на сумму $300 млрд, объявил президент Дональд Трамп), отмечают аналитики «ВТБ Капитала» (обзор есть у РБК).

В первом полугодии на рынке ОФЗ зафиксирован самый высокий приток иностранных портфельных инвестиций за всю историю, также пишут они. Из-за этого рубль сейчас больше подвержен внешним шокам.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Курс рубля, курс евро, курс долара
Материалы по теме
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Финансы
Курс евро на Московской бирже впервые с 15 июля поднялся выше 71 руб.
Финансы
Доллар и евро за день укрепились к рублю на 70 коп.
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter