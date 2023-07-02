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Минск решил запретить сделки по обмену криптовалюты между физлицами

МВД Белоруссии заявило о планах запретить сделки по обмену криптовалюты между физлицами
МВД Белоруссии разрабатывает поправки, запрещающие сделки по обмену криптовалюты между физлицами — операции можно будет проводить только через биржи. Это объясняют популярностью таких сделок среди мошенников
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Белоруссии могут запретить сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами, такие поправки разрабатывает МВД республики, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Подобные услуги востребованы в среде мошенников, которые таким образом обналичивают и конвертируют похищенные средства, перечисляют денежные суммы организаторам или участникам преступных схем», — объясняют в МВД.

В публикации говорится, что с начала года была пресечена деятельность 27 человек, которые предоставляли услуги обмена криптовалюты нелегально. Их общий доход составил почти 22 млн белорусских рублей.

«Для прозрачности и контроля» такие операции можно будет проводить только через биржи ПВТ (Парк высоких технологий — белорусский IТ-центр со специальным налогово-правовым режимом в Белоруссии), добавили в ведомстве.

В конце июня Верховный суд России разрешил считать конвертацию биткоинов отмыванием средств. При рассмотрении решения суда первой инстанции в отношении фигуранта, которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдали по делу о легализации биткоинов, ВС признал, что перевод криптовалюты с виртуального счета на банковский с конвертацией в рубли может считаться легализацией преступных доходов.

Фигурант дела хранил прекурсоры наркотических средств и производил мефедрон, а покупатели оплачивали товар в криптовалюте, которую он переводил на банковские счета с конвертацией в рубли. В Верховном суде решили, что такой способ получения денег «свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства».

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