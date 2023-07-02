Минск решил запретить сделки по обмену криптовалюты между физлицами
В Белоруссии могут запретить сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами, такие поправки разрабатывает МВД республики, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Подобные услуги востребованы в среде мошенников, которые таким образом обналичивают и конвертируют похищенные средства, перечисляют денежные суммы организаторам или участникам преступных схем», — объясняют в МВД.
В публикации говорится, что с начала года была пресечена деятельность 27 человек, которые предоставляли услуги обмена криптовалюты нелегально. Их общий доход составил почти 22 млн белорусских рублей.
«Для прозрачности и контроля» такие операции можно будет проводить только через биржи ПВТ (Парк высоких технологий — белорусский IТ-центр со специальным налогово-правовым режимом в Белоруссии), добавили в ведомстве.
В конце июня Верховный суд России разрешил считать конвертацию биткоинов отмыванием средств. При рассмотрении решения суда первой инстанции в отношении фигуранта, которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдали по делу о легализации биткоинов, ВС признал, что перевод криптовалюты с виртуального счета на банковский с конвертацией в рубли может считаться легализацией преступных доходов.
Фигурант дела хранил прекурсоры наркотических средств и производил мефедрон, а покупатели оплачивали товар в криптовалюте, которую он переводил на банковские счета с конвертацией в рубли. В Верховном суде решили, что такой способ получения денег «свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства».